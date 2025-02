Das Abfahrtspodest der WM in Saalbach: Vincent Kriechmayr, Franjo von Allmen und Alexis Monney. KEYSTONE

Franjo von Allmen gewinnt WM-Gold in der Abfahrt, mit Alexis Monney geht auch die Bronze-Medaille an einen Schweizer. Dazwischen hat sich der Österreicher Vincent Kriechmayr eingereiht. Alle drei waren vor dem Saisonstart zum Porträt bei blue Sport.

Sandro Zappella, Andreas Aeschbach Sandro Zappella

Die Schweizer Speed-Fahrer haben auch in der WM-Abfahrt geliefert. Nachdem Marco Odermatt im Super-G Weltmeister wurde, holte sich Franjo von Allmen in der Abfahrt die Goldmedaille. Silber geht an Vincent Kriechmayr nach Österreich, Bronze an den Freiburger Alexis Monney.

Die drei Medaillengewinner erschienen vor dem Saisonstart bei blue Sport zum Interview. Im Porträt verraten sie dabei allerlei Persönliches. Von Allmen und Monney haben sich zudem einem Strecken-Emoji-Quiz gestellt. Und schneiden auch dabei gut ab.

🥇Franjo von Allmen

Franjo von Allmen: «Habe immer die gleiche Ski-Unterwäsche an» Franjo von Allmen kann noch mehr, als nur schnell den Hang runterfahren. blue Sport verrät der Speed-Spezialist unter anderem sein zeitintensives Hobby. 04.12.2024

Odermatt crasht Emoji-Quiz – und zeigt von Allmen den Meister Speed-Youngster Franjo von Allmen versucht sich beim Emoji-Quiz von blue Sport – Hilfe erhält er von keinem geringeren als Marco Odermatt höchstpersönlich. 08.01.2025

🥈Vincent Kriechmayr

Vincent Kriechmayr: «Meine Rituale vor dem Rennen sind natürlich geheim» Österreichs Speed-Spezialist Vincent Kriechmayr stellt sich den Fragen von blue Sport. 14.01.2025

🥉 Alexis Monney

Alexis Monney: «Ich hoffe, ich bin sympathisch» Der Speed-Spezialist Alexis Monney stellt sich den nicht ganz gewöhnlichen Fragen von blue Sport und verrät unter anderem, was in seinem Kühlschrank nie fehlen darf. 07.01.2025