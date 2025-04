Stefanie Grob holt den Schweizer Meistertitel in der Abfahrt. KEYSTONE

Franjo von Allmen wird seiner Favoritenrolle an den Schweizer Meisterschaften in Zinal gerecht. Er setzt sich in der Abfahrt gegen Alexis Monney durch. Bei den Frauen gewinnt Stefanie Grob.

Abfahrtsweltmeister Von Allmen krönte seine starke Saison mit dem ersten Titel auf nationaler Ebene. Er folgt auf Josua Mettler, der im letzten Jahr gewann und seit seinem heftigen Sturz im Dezember in Bormio verletzt fehlt. Der 23-jährige Von Allmen entschied das Duell mit Monney im oberen Streckenteil. Im Ziel hatte der Berner Oberländer 33 Hundertstel Vorsprung auf seinen grössten Konkurrenten.

Lütolf überrascht mit Platz 3

Sensationell auf Platz 3 fuhr Joel Lütolf. Der Luzerner büsste 1,18 Sekunden auf Von Allmen ein und verdrängte Dominic Ott mit Startnummer 40 um fünf Hundertstel vom Bronzeplatz. Zum bisher letzten Mal bestritt der 24-Jährige anlässlich der Schweizer Meisterschaften vor zwei Jahren ein Abfahrtsrennen.

Gesamtweltcup- und Disziplinensieger Marco Odermatt lässt die Schweizer Meisterschaften wie schon im Vorjahr aus. Mit Justin Murisier und Stefan Rogentin fehlten zwei weitere grosse Namen.

Premiere auch für Grob

Bei den Frauen siegte Stefanie Grob. In Abwesenheit von Lara Gut-Behrami und Corinne Suter verwies die 20-jährige Ostschweizerin Delia Durrer und Janine Schmitt auf die weiteren Podestplätze. Durrer, die den Titel in der Königsdisziplin von 2021 bis 2023 inne hatte, verlor 42 Hundertstel. Joana Hählen verpasste nach einer schwierigen Saison das Podest als Fünfte um beinahe eine Sekunde.

Für Grob, die zweifache Juniorenweltmeisterin in der Abfahrt, ist es der erste Titel bei der Elite. Vor zwei Jahren wurde sie in Davos im Riesenslalom Schweizer Junioren-Meisterin. Die überraschende Vorjahressiegerin Fabienne Wenger fehlte im Wallis verletzt. Die 19-Jährige fiel aufgrund eines Kreuzbandrisses den ganzen Winter aus.

Weiter geht es an den Schweizer Meisterschaften am Freitag, wenn die Super-G-Rennen im Programm stehen.

