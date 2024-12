Lindsey Vonn macht in Copper Mountain eine gute Figur Keystone

Lindsey Vonn legt bei ihrer Rückkehr in den alpinen Skirennsport ein solides erstes Rennen hin. Die 40-jährige Amerikanerin klassiert sich in der FIS-Abfahrt in Copper Mountain im 24. Rang.

SDA

Knapp fünf Jahre nach ihrem letzten Wettkampf büsste Vonn im prominent besetzten Rennen 1,44 Sekunden auf die österreichische Siegerin Mirjam Puchner ein, die sich knapp vor der Schweizerin Delia Durrer durchsetzte. Vonn, mit 82 Weltcupsiegen bis Anfang 2023 die Athletin mit den meisten Weltcupsiegen und nun mit einem künstlichen Kniegelenk unterwegs, liess damit unter anderen Michelle Gisin (27.) hinter sich.

Als wahrscheinliches Datum für Vonns Rückkehr in den Weltcup gelten die Speedrennen in St. Moritz am 21./22. Dezember.

jos, sda