Lindsey Vonn kehrt nach fast sechs Jahren in den Ski-Weltcup zurück. KEYSTONE

Das Comeback von Lindsey Vonn steht kurz bevor. Die 82-fache Weltcupsiegerin erklärt nun auf Instagram, weshalb sie mit 40 Jahren auf die Skipisten zurückkehrt.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lindsey Vonn erklärt per Instagram, weshalb sie mit 40 Jahren in den Weltcup zurückkehrt.

Die Amerikanerin schreibt: «Ich baue mich selbst wieder auf. Nicht nur mein Knie, sondern auch mich als Person.»

Vonn erklärt zudem, dass sie niemandem etwas beweisen müsse: «Ich brauche das Rampenlicht oder die Aufmerksamkeit nicht. Ich möchte einfach etwas tun, das mir Freude bereitet.» Mehr anzeigen

Lindsey Vonn wird bei den beiden Super-G in St. Moritz ihr Comeback geben. Fast sechs Jahre nach ihrem Rücktritt wagt sich die 40-Jährige mit teilweise künstlichem Kniegelenk zurück auf die Weltcup-Skipiste. Das brachte ihr viel Kritik, unter anderem von Schweizer Skilegenden, was Vonn wiederum zum Anlass nahm, sich gegen die aufkommenden Stimmen zu wehren.

Auf Instagram postete Vonn zudem ein Video, welches ihren Weg vom Operationssaal zurück auf die Skipiste zeigt. Die Amerikanerin schrieb dazu, dass sie in letzter Zeit oft gefragt wurde, warum sie das mache und erklärt: «Mein Leben hat mich auf eine verrückte Achterbahn voller Höhen und Tiefen geführt, aber trotz allem, was ich durchgemacht habe, war mein ‹Warum› immer meine Liebe zum Skifahren und wird es auch immer sein.»

«Ich bin heute so viel stärker als je zuvor»

Vonn begründet zudem: «Es gibt nichts, was mit der Freude vergleichbar ist, die ich beim Skifahren mit 80 km/h empfinde. Für manche mag das verrückt erscheinen, für mich ist es ganz normal.» Vonn schreibt, dass es eine schwere Entscheidung gewesen sei, in ihrem Alter einen teilweisen Knieersatz zu bekommen und sie habe diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen: «Ich hatte auf ein Ergebnis gehofft, das es mir ermöglichen würde, aktiver zu sein und mit weniger Schmerzen zu leben, aber dort zu sein, wo ich heute bin... das hätte ich mir nicht erträumen lassen!»

Die 40-Jährige erläutert zudem, dass es um viel mehr gehe, als nur darum, den Berg hinunterzufahren: «Dieses Mal geht es um mehr als nur darum, mich wieder aufzurappeln. Ich baue mich selbst wieder auf. Nicht nur mein Knie, sondern auch mich als Person. Ich bin heute so viel stärker als je zuvor. Ich glaube an mich selbst. Unabhängig von meinem Alter oder meiner Vorgeschichte.»

Ihr sei egal, was die Leute sagen, sie tue es für sich selbst: «Ich muss niemandem etwas beweisen. Ich brauche das Rampenlicht oder die Aufmerksamkeit nicht. Ich möchte einfach etwas tun, das mir Freude bereitet», so Vonn. Die 82-fache Weltcup-Siegerin schreibt, dass sie sich nicht an die Vergangenheit klammere, sondern sich auf die Zukunft freue: «Nennt mich naiv, aber ich glaube an das Unmögliche. Denn es ist nur so lange unmöglich, bis es jemand tut.»

Sie werde dafür kämpfen, das zu tun, was sie glücklich mache: «Ich ermutige alle, das Gleiche zu tun. Das Leben ist zu kurz, um an der Seitenlinie zu sitzen.»

