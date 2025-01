Lindsey Vonn sieht nach ihrem Ausfall in Cortina d'Ampezzo Verbesserungspotenzial. KEYSTONE

Lindsey Vonn stürzt im Super-G in Cortina d'Ampezzo, kommt aber ohne Verletzung davon. Die US-Amerikanerin will nach ihrem Missgeschick das Training umstellen, sie analysiert: «Mein Timing stimmt nicht.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lindsey Vonn gibt nach ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo Entwarnung: «Alles passt, mir geht's gut.»

Die 40-jährige Rückkehrerin will aus ihrem Fahrfehler lernen und hat vor, das Training umzustellen.

«Ich muss öfter mit hoher Geschwindigkeit trainieren. Mein Timing stimmt nicht», sagt Vonn nach dem Rennen. Mehr anzeigen

Nach einer Schrecksekunde bei der Abfahrt am Samstag passiert es beim Super-G am Sonntag dann doch: Lindsey Vonn stürzt in Cortina d'Ampezzo und scheidet aus. Der 40-jährigen US-Amerikanerin unterläuft nach zwei guten Zwischenzeiten ein Fahrfehler. Mit dem Innenski rutscht Vonn bei einer Linkskurve weg und stürzt – untypisch für die ehemalige Ski-Dominatorin.

Aber Vonn hat Glück im Unglück: Die Rückkehrerin hat sich glücklicherweise nicht grob verletzt. Sie rutscht in einem flachen, sehr offenen Abschnitt weg und kann sofort wieder aufstehen und selbständig ins Tal fahren.

«Ich muss öfter mit hoher Geschwindigkeit trainieren»

«Alles passt, mir gehts gut», schmunzelt Vonn nach dem Rennen und analysiert ihren Fehler: «Ich war etwas spät dran, dann sind einfach die Ski zusammengekommen und dann war ich schon ausgeschieden. Das ist alles sehr schnell passiert. Aber ich bin trotzdem gut drauf.»

Man könne nicht jeden Tag vorwärtskommen, man müsse auch kämpfen, weiss die erfahrene Speed-Spezialistin. «Ich bin sehr positiv, ich muss nur geduldig bleiben. Nächstes Wochenende ist noch eine Chance», so Vonn.

Durch ihren Sturz habe sie auch erkannt, worauf sie in künftigen Trainings zu achten hat. «Ich muss öfter mit hoher Geschwindigkeit trainieren. Mein Timing stimmt nicht. Ich bin immer ein bisschen zu spät dran. Das braucht Zeit. Ich darf nicht immer die gleichen Trainings machen. Das brauche ich noch, aber das sind gute Informationen.»

