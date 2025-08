Aksel Lund Svindal und Lindsey Vonn bei der Eröffnungsfeier der Ski-WM in Are im Februar 2019. Bild: Keystone

Weltcup-Rückkehrerin Lindsey Vonn will im Olympia-Winter noch einmal richtig angreifen und holt sich dafür prominente Verstärkung in ihr Trainerteam.

Lindsey Vonn kehrte im vergangenen Winter mit 40 Jahren und einem neuen Knie in den Weltcup zurück und fuhr auf Anhieb wieder in die Punkte.

Im kommenden Winter verfolgt sich mit den Olympischen Spielen in Cortina und Milano ein letztes ganz grosses Ziel.

Um sich bis dahin noch einmal in Topform zu bringen, holt sich Verstärkung in ihr Trainerteam.

Zum Ende des vergangenen Jahres kehrt Lindsey Vonn mit 40 Jahren und einem neuen Knie in den Ski-Weltcup zurück. Auf Anhieb fährt sie wieder in die Punkte, beim Saisonfinale in Sun Valley schafft sie es als Super-G-Zweite erstmals nach dem Comeback auf das Podest.

Kein Wunder, will die US-Amerikanerin im kommenden Winter noch einmal voll angreifen. Das grosse Ziel: Die Olympischen Spiele im Februar 2026 in Mailand und Cortina. Dafür holt Vonn nun mit Aksel Lund Svindal prominente Verstärkung in ihr Team. Das gibt «Head», Sponsor der beiden Ausnahmekönner, in einer Mitteilung bekannt.

Der Doppel-Olympiasieger und zweifache Weltmeister steht Vonn unterstützend zur Seite und soll mit seiner Erfahrung helfen, die 40-Jährige noch einmal in absolute Topform zu bringen. Die Zusammenarbeit beginnt bereits mit dem Trainingslager in Chile in diesem Sommer.

Ein zusätzlicher Vorteil?

«Aksel für diese Saison in mein Betreuerteam zu holen, fühlt sich wie ein natürlicher und unglaublich aufregender Schritt an. Wir haben so viele Geschichten am Berg geteilt, vom Training bis zum Gewinn von Weltcuptiteln, und über die Jahre hat sich ein tiefes Mass an Vertrauen und Respekt entwickelt», schwärmt Vonn von ihrem neuen Trainer.

Die 82-fache Weltcup-Siegerin zeigt sich überzeugt, dass die Zusammenarbeit fruchten wird. «Bei diesem Comeback geht es darum, Grenzen zu verschieben und zu beweisen, was möglich ist, und ich glaube, Aksel wird mir helfen, den zusätzlichen Vorteil zu erlangen, den ich auf dieser ehrgeizigen Reise brauchen werde», so Vonn.

Auch Svindal freut sich auf die Zusammenarbeit: «In den Jahren des gemeinsamen Trainings und der gemeinsamen Rennen haben Lindsey und ich viel Vertrauen und Respekt aufgebaut, sodass ich das Gefühl hatte, schnell etwas bewirken zu können.» Er sei zwar etwas überrascht worden von Vonns Anruf. «Aber vor allem fühlte ich mich geehrt», unterstreicht der 42-Jährige und fügt an: «Sie ist eine der absolut besten Skifahrerinnen aller Zeiten, und ich bin sehr beeindruckt von ihrer Entschlossenheit bei diesem Comeback.»

