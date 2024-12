Lindsey Vonn kehrt in den Weltcup zurück. Die 40-Jährige geht in Beaver Creek als Vorläuferin an den Start Keystone

Lindsey Vonn wird nach ihrem Comeback im alpinen Skisport erstmals auch im Weltcup zu sehen sein. Die 40-Jährige geht am Wochenende in Beaver Creek als Vorläuferin an den Start.

SDA

Dies bestätigte eine Sprecherin von Vonn. Zuletzt hiess es, dass die Olympiasiegerin von 2010 eine Woche nach den Speed-Events in Colorado bei den Weltcup-Rennen in St. Moritz antreten wolle.

Die in ihrer Karriere von vielen Verletzungen geplagte Vonn fährt inzwischen mit einem künstlichen Kniegelenk. Vor ihrem Rücktritt im Februar 2019 hatte die Speed-Dominatorin unter anderem 82 Weltcup-Rennen gewonnen.

Am vergangenen Wochenende hatte Vonn bei ihrer Rückkehr aus der Ski-Rente in den Super-G-Rennen in Copper Mountain die Ränge 24 und 19 geholt, in den Abfahrten zuvor war sie auf die Plätze 24 und 27 gefahren. Die Rennen im US-Bundesstaat Colorado firmierten offiziell zwar als FIS-Events und damit unterhalb des Weltcup-Niveaus. Es waren aber zahlreiche Top-Athletinnen am Start.

