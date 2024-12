Vonn mit Kampfansage – Goggia: «Ich mache mir Sorgen»

Lindsey Vonn und Sofia Goggia verstehen sich bestens. imago

Am Wochenende stehen gleich zwei absolute Ski-Grössen vor ihrem Comeback. Sowohl Sofia Goggia als auch Lindsey Vonn wollen nach langer Leidenszeit wieder voll angreifen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Acht Monate nach ihrem schweren Trainingsunfall steht Sofia Goggia im Beaver Creek vor dem Comeback.

«Ich habe 45 Tage nicht gehen können», blickt die Italienerin zurück.

Goggia freut sich nicht nur auf die Rückkehr in den Weltcup, sondern auch aufs Wiedersehen mit Lindsey Vonn. Diese meldet sich mit einer Kampfansage auf Instagram zu Wort.

Vieles drehte sich in den letzten Wochen im Ski-Zirkus um das bevorstehende Comeback von Lindsey Vonn. Da ging beinahe vergessen, dass an diesem Wochenende in Beaver Creek auch eine andere absolute Top-Athletin auf die Piste zurückkehren wird: Sofia Goggia.

Die Italienerin verunglückte Anfang Februar beim Riesenslalom-Training in Ponte Di Legno, brach sich das Schienbein und den Schienbeinknöchel des rechten Beins. Goggia stürzte in ein tiefes Loch, dachte schon ans Karriereende. «Die Fraktur war sehr kompliziert», erklärt sie am Montag an einer Pressekonferenz. «Die Ärzte wussten nicht, wie sie die Knochen wieder zusammenführen sollen. Ich habe 45 Tage nicht gehen können.»

Ein «Albtraum» sei es gewesen, so die 24-fache Weltcup-Siegerin. Sowohl körperlich als auch psychisch und emotional ging sie durch eine schwere Zeit. «Und doch habe ich jetzt das Gefühl, dass nichts passiert ist. Dem Bein und dem Fuss geht es exzellent», sagt sie jetzt. Die letzten Wochen hätten ihr gezeigt, dass sie wieder voll angreifen kann.

Goggia: «Ich bin nicht immer gelassen und glücklich. Um gut abliefern zu können, ist meine Freude am Skifahren das A und O. Und genau diese Freude habe ich im letzten Monat zurückerlangt.» Zu Beginn sei sie noch etwas eingerostet gewesen, «jetzt fühle ich mich aber sehr gut – auch, was die Abstimmung betrifft», sagt sie. «Ich dachte, dass ich mehr Angst haben werde.»

Goggias Sorgen um Vonn

Angst ist auch bei Lindsey Vonn ein absolutes Fremdwort. Die 40-Jährige wagt fünf Jahre nach ihrem Rücktritt das Comeback – mit künstlichem Kniegelenk notabene. Goggia freut sich einerseits aufs Wiedersehen mit ihrer Freundin, ist aber auch besorgt.

«Als ich erfahren habe, dass Lindsey zurückkehren will, war ich überglücklich. Denn es bedeutet, dass es ihr gut geht. Wir haben wieder die Möglichkeit, schöne Momente miteinander zu teilen», so Goggia. «Auf der anderen Seite mache ich mir aber auch Sorgen, weil ich sie eben sehr mag. Aber dieses Gefühl gilt für alle, denn wir wissen, dass wir einen gefährlichen Sport ausüben.»

Vonn selbst fühlt sich mehr als bereit fürs Comeback. Nach guten Testläufen am Wochenende in Copper Mountain soll nun in Beaver Creek die Weltcup-Rückkehr folgen. «Schritt für Schritt werde ich stärker und finde meine Form», schreibt die US-Amerikanerin auf Instagram. «Auf zum nächsten Rennen, lasst uns Spass haben!»

