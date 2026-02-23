Vonn musste beinahe das Bein amputiert werden

Lindsey Vonn kann das Spital nach ihrem schweren Beinbruch endlich verlassen. Doch für die US-amerikanische Ski-Ikone beginnt jetzt erst der lange Weg zurück, wie sie in einem ausführlichen Statement erklärt.

Nach ihrem folgenschweren Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo ist Lindsey Vonn aus dem Spital entlassen worden. Über ihre Social-Media-Kanäle meldet sich die US-Amerikanerin am Montagnachmittag erstmals ausführlich zu Wort – und spricht offen über ihre schwere Beinverletzung.

Neben dem Beinbruch zog sich Vonn beim Crash auch einen Knöchelbruch zu. Nach einer ihrer mehreren Operationen benötigte sie zudem eine lebenswichtige Bluttransfusion, weil ihr Hämoglobinwert stark abgesunken war. «Es war die extremste, die schmerzhafteste, die herausforderndste Verletzung, die ich in meinem ganzen Leben erlitten habe», sagt Vonn.

Die 41-Jährige hatte sich bei ihrem Sturz einen Trümmerbruch des linken Unterschenkels zugezogen. In einem knapp fünfminütigen Video schildert sie nun ihre aktuelle Situation und blickt auf eine lange Rehabilitationsphase voraus. Dabei betont sie, dass Doktor Tom Hackett ihr «das Bein gerettet» habe.

Lange Genesungsphase beginnt

Aufgrund der Komplexität der Verletzung hatte sich ein Kompartmentsyndrom entwickelt – eine schwere Durchblutungsstörung, die Nerven- und Muskelschäden bewirken kann. Deshalb stand Vonn nach eigenen Angaben kurz davor, ihr Bein zu verlieren.

Sie sitzt derzeit im Rollstuhl, und das wird auch noch länger so bleiben. «Es wird ein langer Weg, aber ich habe immer gekämpft», sagt die US-Amerikanerin. «Ich bereue nichts. Natürlich hätte ich mir ein anderes Ende gewünscht – aber ich gehe lieber kämpfend unter.»

Rund ein Jahr werde es dauern, bis alle Knochen vollständig verheilt seien. Danach will sie entscheiden, ob das eingesetzte Metall wieder entfernt wird. Anschliessend steht eine weitere Operation an, um ihr Kreuzband zu reparieren. «So ist das Leben. Man muss die Schläge einstecken, wie sie kommen.»