Vonn musste beinahe das Bein amputiert werden

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Der Doktor hat mich gerettet» Vonn musste beinahe das Bein amputiert werden

Jan Arnet

23.2.2026

Lindsey Vonn kann das Spital nach ihrem schweren Beinbruch endlich verlassen. Doch für die US-amerikanische Ski-Ikone beginnt jetzt erst der lange Weg zurück, wie sie in einem ausführlichen Statement erklärt.

Jan Arnet

23.02.2026, 16:02

23.02.2026, 16:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lindsey Vonn hat nach einem schweren Sturz bei den Winterspielen in Italien das Spital verlassen, nachdem Ärzte ihr Bein in letzter Minute vor einer Amputation retten konnten.
  • Die 41-Jährige sitzt vorerst im Rollstuhl, berichtet von grossen Schmerzen und emotionalen Momenten und steht vor einem rund einjährigen Heilungsprozess mit weiteren Operationen.
  • Neben dem komplizierten Beinbruch erlitt Vonn auch einen Knöchelbruch und benötigte nach einer Operation eine lebenswichtige Bluttransfusion.
Mehr anzeigen

Nach ihrem folgenschweren Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo ist Lindsey Vonn aus dem Spital entlassen worden. Über ihre Social-Media-Kanäle meldet sich die US-Amerikanerin am Montagnachmittag erstmals ausführlich zu Wort – und spricht offen über ihre schwere Beinverletzung.

Neben dem Beinbruch zog sich Vonn beim Crash auch einen Knöchelbruch zu. Nach einer ihrer mehreren Operationen benötigte sie zudem eine lebenswichtige Bluttransfusion, weil ihr Hämoglobinwert stark abgesunken war. «Es war die extremste, die schmerzhafteste, die herausforderndste Verletzung, die ich in meinem ganzen Leben erlitten habe», sagt Vonn.

Die 41-Jährige hatte sich bei ihrem Sturz einen Trümmerbruch des linken Unterschenkels zugezogen. In einem knapp fünfminütigen Video schildert sie nun ihre aktuelle Situation und blickt auf eine lange Rehabilitationsphase voraus. Dabei betont sie, dass Doktor Tom Hackett ihr «das Bein gerettet» habe.

Lange Genesungsphase beginnt

Aufgrund der Komplexität der Verletzung hatte sich ein Kompartmentsyndrom entwickelt – eine schwere Durchblutungsstörung, die Nerven- und Muskelschäden bewirken kann. Deshalb stand Vonn nach eigenen Angaben kurz davor, ihr Bein zu verlieren.

«Die härtesten Tage meines Lebens». Vonn verlor am Tag nach ihrem Sturz auch noch ihren Hund

«Die härtesten Tage meines Lebens»Vonn verlor am Tag nach ihrem Sturz auch noch ihren Hund

Sie sitzt derzeit im Rollstuhl, und das wird auch noch länger so bleiben.  «Es wird ein langer Weg, aber ich habe immer gekämpft», sagt die US-Amerikanerin. «Ich bereue nichts. Natürlich hätte ich mir ein anderes Ende gewünscht – aber ich gehe lieber kämpfend unter.»

Rund ein Jahr werde es dauern, bis alle Knochen vollständig verheilt seien. Danach will sie entscheiden, ob das eingesetzte Metall wieder entfernt wird. Anschliessend steht eine weitere Operation an, um ihr Kreuzband zu reparieren. «So ist das Leben. Man muss die Schläge einstecken, wie sie kommen.»

Wie einst ihr Ex Tiger Woods. Olympia-Debatte: Ist Lindsey Vonn jetzt «GOAT» oder Ziege?

Wie einst ihr Ex Tiger WoodsOlympia-Debatte: Ist Lindsey Vonn jetzt «GOAT» oder Ziege?

Sonja Nef über Lindsey Vonn: «Sie hat das Risiko in Kauf genommen»

Sonja Nef über Lindsey Vonn: «Sie hat das Risiko in Kauf genommen»

Sonja Nef äussert sich zum Sturz von Lindsey Vonn sowie zur Leistung der Schweizerinnen in der Olympia-Abfahrt.

08.02.2026

Meistgelesen

Panne an Olympia-Schlussfeier:  SRF-Kommentator Hofmänner flucht ins Mikrofon
Vonn musste beinahe das Bein amputiert werden
Frau liegt zwei Jahre tot in ihrer Wohnung
EU setzt Handelsabkommen mit den USA aus
Victorinox verlangt Millionen von Trump zurück﻿

Mehr zum Thema

«Es war den Sturz wert». Vonn bereut Olympia-Start nicht und freut sich schon, «wieder oben auf dem Berg zu stehen»

«Es war den Sturz wert»Vonn bereut Olympia-Start nicht und freut sich schon, «wieder oben auf dem Berg zu stehen»

Vonn liefert nächstes Gesundheitsupdate. «Ich liege seit einer Woche unbeweglich in einem Krankenhausbett»

Vonn liefert nächstes Gesundheitsupdate«Ich liege seit einer Woche unbeweglich in einem Krankenhausbett»

Presseschau. «Herzzerreissend» und «Albtraum» – das Vonn-Drama bewegt die Sportwelt

Presseschau«Herzzerreissend» und «Albtraum» – das Vonn-Drama bewegt die Sportwelt