Lindsey Vonn hat ein klares Ziel vor Augen: Olympia 2026 in Cortina d'Ampezzo. Keystone

Lindsey Vonn gab gerade erst ihr Comeback – sie weiss aber schon, wann es wieder vorbei sein soll. Die Amerikanerin will ihre zweite Athleten-Karriere noch maximal eine weitere Saison fortsetzen.

Keystone-SDA, pavo SDA

Im Februar 2026 werden in Cortina d'Ampezzo, auf einer ihrer Lieblingsstrecken, die olympischen Alpin-Wettbewerbe der Frauen ausgetragen. «Darüber hinaus würde ich es nie machen», sagte die 40-Jährige in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP. «Das wäre eine grossartige Weise, die Dinge ein für alle Mal zu beenden. Ich hoffe, dass ich es dahin schaffe.»

Vonn kehrte im Dezember in St. Moritz nach fast sechsjähriger Pause in den Weltcup zurück. Trotz dieser langen Abwesenheit und einer Teilprothese im rechten Knie überzeugte sie in ihren ersten Rennen. Zuletzt verpasste sie in St. Anton das Podest als Sechste in der Abfahrt und Vierte im Super-G nur knapp.

Eben diese Top-3-Klassierung trauen ihr einige Beobachter beim Weltcup in Cortina an diesem Wochenende zu. Die Olympiasiegerin von 2010 und zweimalige Weltmeisterin stürzte am Donnerstag im ersten Training, zog sich dabei laut eigenen Angaben aber nur ein paar Schrammen zu.

