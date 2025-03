Vor dem Tod schrieb Marco Degli Uomini (18) seiner Mutter noch: «Mach dir keine Sorgen»

Marco Degli Uomini kam nach einem schweren Sturz ums Leben. X

Fünf Monate nach dem Tod von Nachwuchshoffnung Matilde Lorenzi trauert Italien erneut um ein Ski-Talent. Marco Degli Uomini kommt nach einem schweren Sturz ums Leben. Er wurde nur 18 Jahre alt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der italienische Skisport trauert um Marco Degli Uomini.

Das 18-jährige Ski-Talent verstarb nach einem Trainingssturz am Monte Zoncolan.

Vor seinem Tod schrieb Degli Uomini seiner Mutter noch eine SMS: «Mama, ich bin gestürzt, ich habe mir wohl die Beine gebrochen. Mach dir keine Sorgen.» Mehr anzeigen

Grosse Trauer um Marco Degli Uomini. Der 18-jährige Nachwuchsfahrer kam am Wochenende nach einem Trainingssturz am Monte Zoncolan ums Leben. Das Ski-Talent kam nach einem 40-Meter-Sprung zu Fall und landete in den Fangnetzen. Dabei zog sich Degli Uomini mehrere Knochenbrüche zu.

Italienischen Medien zufolge war sein Zustand zunächst noch stabil. Degli Uomini konnte schrieb seiner Mutter gemäss der Zeitung «La Repubblica» noch eine SMS: «Mama, ich bin gestürzt, ich habe mir wohl die Beine gebrochen. Mach dir keine Sorgen.» Doch dann verschlechterte sich sein Zustand schnell. Im Krankenhaus in Udine konnte das Leben des 18-Jährigen nicht mehr gerettet werden.

Das Regionalkomittee des Italienischen Ski-Verbandes hat sämtliche Aktivitäten bis zur Beerdigung eingestellt. «Wir sind schockiert», sagt Maurizio Dunnhofer, der Präsident des Regionalverbands Friuli Venezia Giulia. «Die regionale und nationale Skiwelt steht der Familie und dem Skiclub Monte Dauda in dieser schweren Zeit nahe.»

«Du wirst immer bei uns bleiben»

Degli Uominis Verein, der Skiclub Monte Dauda, postet auf Instagram ein Foto des 18-Jährigen und schreibt dazu: «So wollen wir dich in Erinnerung behalten, Marco. Mit Freude am Skifahren, dem Sport, der dich so tragisch von uns allen genommen hat. Danke für dein grosses Herz. Danke für deine Aufrichtigkeit. Danke für deine Loyalität und Fairness. Du wirst immer bei uns bleiben.»

Es ist der zweite tragische Todesfall im italienischen Nachwuchsteam innert weniger Monaten. Erst im Oktober 2024 war die 19-jährige Matilde Lorenzi tödlich verunglückt.