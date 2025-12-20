Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen» Schlimme Verletzungen plagen die Schweizer Skifahrerinnen. Vreni Schneider spricht im Interview mit blue Sport über das Verletzungspech und den Leistungsdruck der Ski-Stars. 18.12.2025

Schlimme Verletzungen plagen die Schweizer Skifahrerinnen. Vreni Schneider spricht beim Treffen mit blue Sport über das Verletzungspech und den Leistungsdruck der Ski-Stars in der Olympia-Saison.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vreni Schneider betont, dass trotz aller Bemühungen Verletzungen im Skisport nicht vollständig vermeidbar seien – das Risiko gehöre dazu.

Athletinnen und Athleten müssten im Training an ihre Grenzen gehen, vor allem in einer Olympiasaison – dabei spiele schlussendlich Glück oder Pech auch eine grosse Rolle.

Schneider sieht weiterhin Medaillenchancen für Swiss-Ski, besonders bei den Männern. Sie traut auch den nachrückenden Frauen gute Leistungen zu. Mehr anzeigen

Obwohl die Ski-Saison noch jung ist, hat es schon einige Athletinnen und Athleten mit teils schweren Verletzungen erwischt. «Das ist sehr bitter. Aber ich glaube, dem kann man nicht ausweichen», meint Vreni Schneider bei einem Treffen mit blue Sport.

Je mehr man sich einrede, gesund zu bleiben und sich nicht zu verletzen, desto wahrscheinlicher sei es, dass etwas passiere, glaubt die Elmerin. «Das kannst du nicht steuern. Die müssen schon im Training ans Limit gehen. Dazu bist du so fokussiert auf die grossen Anlässe. Es ist die Olympiasaison», hält Schneider fest.

Das Ganze habe halt auch mit Glück oder Pech zu tun, resümiert die 61-Jährige. Die Verletzungen von Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin tun Schneider «weh». «Aber sie machen es vorbildlich. Sie sagen, das ist keine Tragödie», findet die 61-Jährige und ergänzt: «Es ist wirklich miserabel. Es ist wirklich hart. Und es ist ein bisschen scheisse. Aber es gibt andere Sachen», betont Schneider und erinnert an den tödlich verunfallten Matteo Franzoso: «Das ist schlimm. Das sind brutale Sachen.»

«Tödliche Unfälle will niemand»

Muss sich im Ski-Zirkus was ändern? «Sie sind ja dran und bestrebt, das zu ändern. Mit dem Material, mit der Pistenbeschaffenheit, mit den Absperrungen», so Schneider.

Das Traurige sei, dass man jeweils nur reagieren könne. «Es müsste vorher schon geändert werden, aber es sind alles nur Menschen», sagt Schneider und ergänzt: «Alle wollen das Beste und dass man gesund bleibt. Dass jemand tödlich verunglückt, will niemand.»

«Das Restrisiko ist allen bewusst», resümiert die Ski-Legende. Aber das habe man auch im Alltag, ob auf der Strasse oder bei Skifahren in der Freizeit.

Auch ohne die Verletzten seien die Medaillenchancen für Swiss-Ski intakt, vor allem bei den Herren, glaubt Schneider. «Bei den Damen rücken vielleicht andere nach, die gleich die Chance sehen. Camille Rast vertritt Lara Gut-Berahmi mehr als passabel. Wendy hatte zuletzt noch ein wenig Pech. Aber das heisst noch gar nichts», unterstreicht Schneider. «Vielleicht haben dann bei Olympia gleich diejenigen Glück und gewinnen dort die Medaillen.»

Das könnte dich auch interessieren