Hier logieren die Schweizerinnen Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Ski-Stars kommen

Jüri Christen und Sandro Zappella aus St. Moritz

12.12.2025

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

11.12.2025

Drei Weltcup-Rennen, ein exklusives Hotel: blue Sport zeigt, was es braucht, damit sich Swiss-Ski im Hotel in St. Moritz wie zu Hause fühlt.

,

Jüri Christen und Sandro Zappella aus St. Moritz

12.12.2025, 08:15

Was muss ein Hotel eigentlich alles erfüllen, um Weltcup-Skifahrer zu beherbergen? Genau dieser Frage ist blue Sport in St. Moritz, wo an diesem Wochenende drei Speed-Rennen stattfinden, nachgegangen. Das Schweizer Team logiert im Hotel Cervus, Inhaber Beat Buff erklärt, dass ihn in diesen Tagen ein Haufen Arbeit, aber auch eine lässige Woche erwarte.

Für die Swiss-Ski-Delegation, die mit rund 40 Personen bestehend aus Skifahrerinnen, Staff und Serviceleuten, anreisen, sind einige Kriterien besonders wertvoll. So sagt Beat Tschuor, Cheftrainer Frauen bei Swiss-Ski: «Sie stellen uns einen Koch zur Verfügung, wir haben das Hotel exklusiv und dadurch auch genügend Räumlichkeiten, um zu arbeiten.»

Wie das Schweizer Teamhotel genau aussieht, wer das Anrecht auf ein Einzelzimmer hat und wo die Athletinnen entspannen, erfährst du im Video oben. 

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

10.12.2025

