Olympia-Probe im Ticker Nebel-Unterbruch vorbei – was zeigt das Schweizer Quartett im 1. Abfahrts-Training?

Luca Betschart

6.2.2026

Nach dem Ausfall des ersten Trainings am Donnerstag dürfen die Damen am Freitag testen. Wie schlägt sich das Schweizer Quartett um Corinne Suter, Jasmine Flury,  Malorie Blanc und Janine Schmitt?

Redaktion blue Sport

06.02.2026, 11:28

06.02.2026, 13:13

Der Live-Ticker

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Puchner verliert Zeit

    Die Österreicherin fähr bei dieser Sicht vorsichtig. Da sind definitiv nicht mehr die gleichen Bedingungen wie zuvor.

  • Emma Aicher verpasst Tor

    Bereits nach wenigen Fahrsekunden verpasst die Deutsche ein Tor, danach lässt sie es verständlicherweise ruhig angehen.

  • Schweizerinnen vertreiben sich die Wartezeit mit Yahtzee

    Die Zwangspause wird von Suter & Co. genutzt, um sich mit dem Würfelspiel Yahtzee die Zeit zu vertreiben.

  • Zu viel Nebel – Training unterbrochen

    Im Mittelteil ist der Nebel dichter geworden. Aktuell ist das Training deshalb unterbrochen. Circa 12.45 Uh rsoll das Training fortgesetzt werden. 

  • Ortlieb egalisiert

    Ihre Landsfrau ist oben die Schnellste. Die Strecke scheint ihr gut zu liegen. Bei der Hälfte ist sie Rädler schon 7 Zehntel voraus. Am Schluss wird sie passiver. Am Ende hat sie die gleiche Zeit wie Rädler.

  • Rädler übernimmt Führung

    Die Österreicherin ist nei Rennhälfte genau gleich schnell wie Brignone. Beim Zielsprung ht sie viel Rücklage, kann  sich aber auf den Ski halten und geht mit 7 Zehntel in Führung.

  • Brignone setzt das Training fort

    Die Italienerin verschätzt sich ebenfalls schon nach einigen Fahrsekunden. Brignone kommt später besser in Fahrt und kommt als erste fahrerin ins Ziel.

  • Stuhec stürzt

    Stuhec hat schon oben Probleme. Später fliegt sie gar ins Fangnetz. Ein missglückter Tag für die routinierte Slowakin. Das Rennen ist aktuell unterbrochen. Aber Stuhec kann alleine ins Ziel fahren.

  • Die Startliste

  • Hallo

    und herzlich willkommen zum Live-Ticker des ersten Abfahrts-Trainings zur Olympia-Abfahrt der Frauen. Ilka Stuhec wird das Training ab 11.30 Uhr eröffnen. Hier bist du live mit dabei.

    • Mehr anzeigen

