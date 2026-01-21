Giovanni Franzoni ist der Schnellste des zweiten Abfahrtstrainings in Kitzbühel. Bild: Keystone

Giovanni Franzoni ist nicht zu bremsen und gewinnt auch das zweite Training zur Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel. Franjo von Allmen muss seine Fahrt abbrechen und Alexis Monney ist erneut bester Schweizer.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Giovanni Franzoni stellt seine Bestform auch im zweiten Training auf der Streif in Kitzbühel unter Beweis und fährt wie schon am Dienstag die schnellste Zeit. Hinter dem Mann der Stunde klassiert sich der Franzose Nils Alphand mit nur 9 Hundertsteln Rückstand, Rang 3 sichert sich der Österreicher Stefan Babinsky mit 29 Hundertsteln Rückstand.

Bester Schweizer ist wie schon im ersten Training Alexis Monney. Der 26-Jährige kann über weite Strecken mit Franzoni mithalten und wird mit einer halben Sekunde Rückstand Fünfter. Marco Odermatt zeigt eine gute Fahrt, ohne komplett ans Limit zu gehen. Der Nidwaldner landet mit 96 Hundertsteln Rückstand auf Platz neun. Auch Newcomer Alessio Miggiano weiss mit Rang 13 zu gefallen.

Eine Schrecksekunde hat Franjo von Allmen zu überstehen. Von Allmen verschlägt es beim Hausberg die Ski und er muss seine Fahrt abbrechen. Anschliessend fährt er aufrecht ins Ziel und kommt mit einem Rückstand von 3,8 Sekunden ins Ziel.

Die Top 15 des zweiten Trainings

Startnummer 36 Livio Hiltbrand 🇨🇭 Hiltbrand verliert im ersten Abschnitt viel Zeit, Bis ins Ziel kommen 2,77 Sekunden zusammen.

Startnummer 28 Lars Rösti 🇨🇭 Rösti verliert konstant Zeit. Im Ziel beträgt der Rückstand fast drei Sekunden.

Startnummer 24 Stefan Babinsky 🇦🇹 Der Österreicher greift die Bestzeit von Franzoni an und bleibt auch nach dem Zielsprung in der Hocke. Mit nur 29 Hundertstel Rückstand rast Babinsky auf Platz 3. Bild: FIS

Startnummer 24 Christof Innerhofer 🇮🇹 Der Italiener lässt erneut die Muskeln spielen und bestätigt seinen zweiten Rang aus dem ersten Training. Innerhofer reiht sich mit einem Rückstand von 39 Hundertsteln auf Platz 3 ein.

Startnummer 23 Marco Kohler 🇨🇭 Wie Kilde und Murisier verzichtet auch Kohler auf einen Start zum zweiten Training.

Startnummer 22 Nils Alphand 🇫🇷 Der Franzose macht Franzoni mit einer starken Fahrt die Bestzeit streitig – bis er sich kurz vor dem Ziel aufrichtet und mit nur 9 Hundertsteln Rückstand auf Platz 2 landet.

Startnummer 21 Alessio Miggiano 🇨🇭 Miggiano gefällt mit guten Abschnittszeiten im oberen Teil. Am Hausberg geht dann etwas Zeit verloren. Dennoch ein guter Auftritt, der mit Zwischenrang 8 belohnt wird.

Startnummer 17 Stefan Rogentin 🇨🇭 Kontrollierte Fahrt des 31-Jährigen. Er ist nicht ganz so schnell unterwegs wie Franzoni und verliert bis zur letzten Zwischenzeit etwas mehr als eine Sekunde. Vor dem Ziel schwingt er ab.

Startnummer 16 Niels Hintermann 🇨🇭 Ganz oben fängt sich der Schweizer eine halbe Sekunde Rückstand ein, kommt danach aber besser in Fahrt. Ganz unten wächst der Rückstand noch einmal beträchtlich. Im Ziel sind es 1.75 Sekunden Rückstand.

Startnummer 15 Florian Schieder 🇮🇹 Schieder zeigt eine starke Trainingsfahrt und liefert sich mit seinem Landsmann ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Vor dem Ziel bremst er stark ab, landet mit 72 Hundertsteln Rückstand dennoch auf Zwischenrang 3.

Startnummer 13 Miha Hrobat 🇸🇮 Wie von Allmen hat Hrobat am Hausberg grösste Mühe. Auch er muss seine Fahrt abbrechen, kann dadurch aber einen vielleicht heftigen Sturz verhindern.

Startnummer 12 Alexis Monney 🇨🇭 Monney ist wie schon im ersten Training schnell, verdrängt Odermatt nach einer soliden Fahrt und reiht sich mit einem Rückstand von 50 Hundertstel ins Ziel als Platz 2 ein. Auch Monney richtet sich nach dem Zielsprung auf. Bild: FIS

Startnummer 11 Marco Odermatt 🇨🇭 Odermatt handelt sich ganz oben einen Rückstand ein, hat den bei der zweiten Zwischenzeit aber bereits wieder aufgeholt. Der Steilhang glückt ihm sehr gut. Danach hält der Nidwaldner nicht ganz mit Franzoni mit, scheint aber noch nicht ans Limit zu gehen. Bis ins Ziel wächst der Rückstand auf eine knappe Sekunde – das bedeutet Zwischenrang 2.

Startnummer 9 Nils Allegre 🇫🇷 Auch der Franzose kann mit der vorgelegten Zeit von Franzoni mithalten und ist bei der letzten Zwischenzeit mit 39 Hundertstel Rückstand voll bei den Leuten. Auch er bremst vor der Ziellinie ab.

Startnummer 8 Vincent Kriechmayr 🇦🇹 Guter Auftritt des Routiniers. Kriechmayr hält über weite Strecken mit Franzoni mit und kommt mit einer halben Sekunde Rückstand zur letzten Zwischenzeit. Kurz vor dem Ziel bremst der Österreicher dann ab. Bild: FIS

Startnummer 7 Justin Murisier 🇨🇭 Murisier verzichtet auf einen Trainingsstart.

Startnummer 6 Franjo von Allmen 🇨🇭 Von Allmen hält bis zur vierten Zwischenzeit mit Franzoni mit, fängt sich im unteren Streckenteil aber einen grossen Rückstand ein und hat dann beim Mausberg eine Schrecksekunde zu überstehen. Von Allmen verschlägt es die Ski und er muss die Notbremse ziehen. Anschliessend fährt er aufrecht ins Ziel.

Startnummer 5 Giovanni Franzoni 🇮🇹 Der Mann der Stunde geht schon ziemlich ans Limit und hat auch mit einigen Problemen zu kämpfen. Aber er ist in jedem Sektor schneller als der bisher Schnellste. Im Ziel hat er eineinhalb Sekunden Vorsprung auf die Bestzeit von Hemetsberger.

Startnummer 3 Daniel Hemetsberger🇦🇹 Gute Fahrt von Hemetsberger. Er stellt die neue Bestzeit auf, obwohl er sich weit vor dem Ziel aufrichtet.

Startnummer 2 Bryce Bennett 🇺🇸 Der US-Amerikaner ist im oberen Teil etwas langsamer unterwegs als Crawford, dreht dann aber auf und ist im Ziel 52 Hundertstel schneller.

Startnummer 1 James Crawford 🇨🇦 Der Sieger des Vorjahres setzt mit 1:54:49 eine erste Richtzeit und er ist damit etwas langsamer als bei seiner ersten Fahrt am Dienstag. Der Kanadier zieht allerdings auch nicht voll durch und richtet sich schon vor der Ziellinie auf.

Kilde verzichtet auf die Abfahrt Der Norweger Aleksander Kilde liess bereits das erste Training am Dienstag aus und verzichtet auch heute auf einen Start. Auf Instagram gibt er Norweger bekannt: «Rückenschmerzen haben mich ausgebremst. Das heisst keine Abfahrt für mich.»

Die Startliste der Top 20 Bild: FIS

Hallo … … und herzlich willkommen zum Live-Ticker des zweiten Abfahrts-Training in Kitzbühel. Während sich die Schweizer Top-Fahrer Marco Odermatt und Franjo von Allmen im ersten Training am Dienstag noch zurückhalten, stellt Giovanni Franzoni seine Topform bereits unter Beweis und fährt Bestzeit. Was zeigen die Speed-Cracks beim zweiten Auftritt auf der Streif? Ab 11.30 Uhr bist du hier live mit dabei. Mehr anzeigen

