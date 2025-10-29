  1. Privatkunden
«Könnte nächstes grosses Abenteuer werden» Wechselt Ski-Star Lindsey Vonn im Sommer die Sportart?

Sandro Zappella

29.10.2025

Wechselt Lindsey Vonn vom Skifahren ins Rodeo Roping?
Wechselt Lindsey Vonn vom Skifahren ins Rodeo Roping?

Wechselt Lindsey Vonn von den Skis zum Lasso? Die Amerikanerin überrascht mit ungewöhnlichen Plänen für die Zeit nach Olympia 2026.

Sandro Zappella

29.10.2025, 12:00

29.10.2025, 12:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lindsey Vonn blickt auf die Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und sagt, dass sie sich bereits in ausgezeichneter Form befinde.
  • Nach Olympia überlegt sich die 41-Jährige, die Sportart zu wechseln und sich dem Rodeo-Roping zu widmen, das sie bereits im Sommer ausprobiert hat.
  • Vonn trainierte dafür mit dem sechsmaligen Weltmeister Cody Ohl und sieht mit dem Lasso ihr mögliches nächstes grosses Abenteuer.
Mehr anzeigen

Erst letzte Saison gab Lindsey Vonn ihr sensationelles Debüt im Ski-Weltcup. Die mittlerweile 41-jährige Amerikanerin kehrte nach fast sechs Jahren Abwesenheit zurück und war schnell wieder an der Weltspitze. In Sun Valley fuhr die Speed-Spezialistin im Super-G auf Rang 2 und damit zu ihrem ersten Weltcup-Podest seit März 2018.

Und im kommenden Winter soll mit den Olympischen Winterspielen in Mailand das grosse Highlight ihres Comebacks noch kommen: «Mein Ziel ist nicht nur, ins Team zu kommen. Ich bin in einer der besten Formen meines Lebens», sagt die Amerikanerin in der US-TV-Show «Today». Sie fühle sich richtige gut und sei in einer Top-Position. 

Doch der Ski-Star spricht nicht nur von ihrer aktuellen Sportart, sondern blickt bereits in die Zukunft. Und die hält für viele eine Überraschung bereit. Denn Vonn kündigt an, nach Olympia 2026 die Sportart zu wechseln: «Ich bin jetzt in meiner Cowgirl-Ära», sagt sie mit einem Lachen und ergänzt: «Ich hab im Sommer mit Rodeo-Roping angefangen. Nach Olympia werde ich in meine Cowgirl-Phase eintreten. Ich denke, Rodeo könnte mein nächstes grosses Abenteuer werden. »

Bereits im Sommer postete Vonn ein Video von sich, welches sie beim Rodeo-Roping zeigt und kommentierte dazu: «Jemand hat ropen gelernt!» Sie habe sich entschieden, eine neue Fähigkeit zu erlernen, bei welcher ihrer Freunde richtig gut seien. Dafür ging sie zum sechsfachen Weltmeister Cody Ohl und übte an einem Plastik-Stier, was es zu einer einfachen Angelegenheit gemacht habe, schrieb Vonn damals und ergänzte: «Vielleicht werde ich mich nächsten Sommer, wenn ich viel Zeit habe, näher damit beschäftigen?»

Bis dahin wird Lindsey Vonn aber erstmal auf den Ski ihr Können zeigen. Ihre ersten Rennen in dieser Saison wird Vonn in St. Moritz bestreiten. Dort finden vom 12. bis 14. März zwei Abfahrten und ein Super-G statt.

Das komplette Ski-Programm. Ski-Weltcup Kalender 2025/26

Das komplette Ski-ProgrammSki-Weltcup Kalender 2025/26

