Schmerzhafte Abfahrt: Auch ohne Sturz verletzte sich Jasmine Flury in Crans-Montana am Knie Keystone

Die Abfahrts-Weltmeisterin Jasmine Flury verpasst die beiden Speedrennen vom Wochenende im italienischen Val di Fassa.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Jasmine Flury muss aufgrund Knie-Beschwerden für die Rennen in Val di Fassa passen. Mehr anzeigen

Die Bündnerin leidet seit einem Schlag auf das rechte Knie in der Abfahrt in Crans-Montana vom letzten Samstag unter Beschwerden. Sie hatte deshalb bereits den Super-G im Wallis vom Sonntag auslassen müssen.

In den Dolomiten stehen an diesem Wochenende am Samstag und Sonntag je ein Super-G im Programm.

SDA/lih