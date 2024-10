Wendy Holdener über Dok von verstorbenem Bruder: «Das packe ich gerade nicht» 24.10.2024

Am Donnerstag wird die Dokumentation von Wendy Holdeners verstorbenen Bruder ausgestrahlt. Im Interview mit blue Sport erklärt die 31-Jährige, wie sie so kurz vor dem Saisonstart in Sölden damit umgeht.

Sandro Zappella Luca Betschart

Am Samstag fällt für Wendy Holdener und Co. mit dem Riesenslalom von Sölden der Startschuss in den neuen Weltcup-Winter. Die Vorfreude steigt. «Im Riesenslalom habe ich mir resultatmässig keine Ziele gesetzt. Ich hoffe, dass ich die Leistung aus dem Training abrufen kann», sagt Holdener zwei Tage vor dem Rennen in Sölden. Im Interview mit blue Sport erklärt sie zudem, wieso sie sich die Dokumentation ihres verstorbenen Bruders am Donnerstag nicht anschauen wird.

