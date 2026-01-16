  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Das ist vielleicht mein Erfolgsgeheimnis» Wengen-Sieger Franzoni setzt auf diesen Retro-Trick

Sandro Zappella aus Wengen

16.1.2026

Franzoni posiert nach seinem Wengen-Sieg – noch immer mit Nasenpflaster.
Franzoni posiert nach seinem Wengen-Sieg – noch immer mit Nasenpflaster.
IMAGO/Italy Photo Press

Frischer Wind und alte Accessoires im Skizirkus: Wengen-Sieger Giovanni Franzoni setzt auf ein Nasenpflaster – ein Relikt aus dem Fussball der 90er-Jahre. Er selbst nennt es lachend sein mögliches Erfolgsgeheimnis.

Sandro Zappella aus Wengen

16.01.2026, 19:15

16.01.2026, 19:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Giovanni Franzoni gewinnt überraschend den Super-G in Wengen und sorgt mit einem Nasenpflaster für Aufsehen.
  • Das Nasenpflaster, einst in den 90ern populär, soll ihm bei Atemproblemen helfen – und könnte laut Franzoni ein Glücksbringer sein.
  • Teamkollege Dominik Paris witzelte herum, das Pflaster ebenfalls zu tragen, verzichtete dann aber. 
Mehr anzeigen

Das Nasenpflaster erlebte in den 1990er-Jahren einen regelrechten Hype – vor allem im Profifussball. Damals galt es als leistungssteigernd, weil es angeblich die Sauerstoffzufuhr verbessern sollte.

Das Gesicht des Nasenpflasters: Olaf Marschall 1998 im Kaiserslautern-Trikot.
Das Gesicht des Nasenpflasters: Olaf Marschall 1998 im Kaiserslautern-Trikot.
picture alliance / Arne Dedert/dpa

Als Wissenschaftler diese Wirkung später als Mythos entlarvten, verschwand das Pflaster weitgehend von der Bildfläche. In jüngster Zeit feierte es jedoch – unter anderem in der Champions League – ein überraschendes Comeback.

Das Comeback des Nasenpflasters. Der Hokuspokus aus den 90ern ist zurück im Profifussball

Das Comeback des NasenpflastersDer Hokuspokus aus den 90ern ist zurück im Profifussball

Ein neuer Glückbringer

Nun ist das Nasenpflaster auch im Skisport prominent vertreten: Dank des überraschenden Wengen-Siegers Giovanni Franzoni. Der Italiener geht beim Super-G mit der Nummer 1 an den Start, fährt ein starkes Rennen und setzt sich in die Leaderbox.

Marco Odermatt gratuliert Franzoni in der Leaderbox zu dessen Traumfahrt.
Marco Odermatt gratuliert Franzoni in der Leaderbox zu dessen Traumfahrt.
screenshot: srf

Weil keiner mehr schneller ist, bleibt der 24-Jährige dort. Entsprechend oft fängt die TV-Kamera Franzoni ein. Und dabei fällt sofort etwas auf: Der Sieger trägt ein Nasenpflaster. Orientiert sich Franzoni an den Fussballern von früher – oder steckt mehr dahinter? blue News fragt im Zielraum nach. Franzoni erklärt: «Ich habe manchmal Mühe, durch die Nase zu atmen, deshalb habe ich es verwendet.»

Weil er mit seinem Nasenpflaster schon im ersten Training der Schnellste war, witzelte er mit Teamkollege Dominik Paris: «Er hat gesagt, wenn ich auch im zweiten Training der Schnellste bin, wird er ebenfalls ein Nasenpflaster verwenden – er hat es aber nicht gemacht», erklärt Franzoni lachend.

Vielleicht setzt Paris für die Abfahrt von morgen aber doch noch auf den Glücksbringer, im Super-G schied er nämlich aus, während Nasenpflaster-Franzoni zum Sieg fuhr. Der Sieg-Debütant im Weltcup erklärt dazu: «Es ist verrückt, das ist vielleicht mein Geheimnis, um schnell zu sein. Ich hoffe, es bringt mir weiterhin Glück.»

Im September starb sein guter Freund. Die bewegende Geschichte von Wengen-Sieger Giovanni Franzoni

Im September starb sein guter FreundDie bewegende Geschichte von Wengen-Sieger Giovanni Franzoni

Videos aus dem Ressort

Franjo von Allmen: «Habe immer die gleiche Ski-Unterwäsche an»

Franjo von Allmen: «Habe immer die gleiche Ski-Unterwäsche an»

Franjo von Allmen kann noch mehr, als nur schnell den Hang runterfahren. blue Sport verrät der Speed-Spezialist unter anderem sein zeitintensives Hobby.

04.12.2024

Meistgelesen

Schauspielerin Andrea Sawatzki über das erste Treffen mit ihrem heutigen Mann
Deutscher Maskenlieferant soll 12 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben
Kubaner in ICE-Haft gestorben: Gerichtsmedizin geht von Mord aus +++ Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen

Mehr Ski

Odermatt adelt Franzoni. «Ich habe seinen Lauf mit der 1 gesehen und oben schon gesagt, dass das der Sieg ist»

Odermatt adelt Franzoni«Ich habe seinen Lauf mit der 1 gesehen und oben schon gesagt, dass das der Sieg ist»

Crans-Montana. Ski-Rennen finden statt – aber das Rahmenprogramm wird stark reduziert

Crans-MontanaSki-Rennen finden statt – aber das Rahmenprogramm wird stark reduziert

Von Allmen nach Podestfahrt erleichtert. «Ich hätte auch ausscheiden können – oder schlimmer»

Von Allmen nach Podestfahrt erleichtert«Ich hätte auch ausscheiden können – oder schlimmer»