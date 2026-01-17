Karl Molitor rast 1945 in der Abfahrt dem Sieg entgegen. Bild: Keystone

Beat Feuz und Marco Odermatt haben die Lauberhorn-Abfahrt je drei Mal gewonnen. Ein Schweizer war aber noch erfolgreicher als die beiden Ausnahmekönner: Hier ist die verrückte Geschichte von Karl Molitor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Karl «Moli» Molitor (†94) hält mit elf Siegen in Wengen den Rekord.

Seinen ersten Triumph feierte er 1939 im Alter von 19 Jahren trotz eines Sturzes. Allerdings hatte er damals auch unbemerkt eine Abkürzung genommen. Mehr anzeigen

Der 2014 im Alter von 94 Jahren verstorbene Karl «Moli» Molitor hat am Lauberhorn elf Siege eingefahren, sechs davon in der Abfahrt. Seinen ersten Triumph feierte er 1939 im Alter von 19 Jahren. Doch bei diesem Sieg griff der Jüngling ganz tief in die Trickkiste. Tatsächlich nahm Molitor eine Abkürzung, ein Geheimnis, das er erst in hohem Alter lüftete. Wie das möglich ist?

Am Vorabend des Rennens habe ihn der Dorflehrer zur Seite genommen und ihm erklärt, dass er mit seinen Schülern für ihn eine 150 Meter lange Abkürzung zwischen zwei Toren in den Tiefschnee stampfen würde. Anstatt einer Rechtskurve ging es für Molitor demnach gerade den Berg hinunter. Er habe die Stelle im Rennen zwar gefunden, aber ein wirklicher Vorteil habe sich daraus nicht ergeben, erinnerte sich das Schlitzohr: «Sie erwies sich als so steil und schmal, dass ich nicht bremsen konnte und beim Einbiegen auf die Normalpiste prompt stürzte.»

Dass er am Ende trotz des Sturzes mit neun Sekunden Vorsprung im Ziel ankam, lässt eigentlich anderes vermuten. Und vielleicht waren ja die Zeitnehmer auch noch ein bisschen auf seiner Seite, wer weiss das schon so genau. Heute, wo die Rennen von Millionen von Menschen am TV verfolgt werden, da lässt es sich nicht mehr so leicht schummeln.

Dieser Artikel erschien in leicht abgeänderter Form bereits vor einem Jahr.

