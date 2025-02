Rogentin und Odermatt vorne dabei – Cochran-Siegle stellt klare Bestzeit auf

… und herzlich willkommen zum Live-Ticker des ersten Trainings für die WM-Abfahrt der Männer. Während die Frauen bereits zwei Fahrten auf der WM-Strecke hinter sich haben, tasten sich am Mittwochmittag auch die Männer an die Strecke in Saalbach heran. Ab 12 Uhr bist du in unsere Live-Ticker mit dabei.