Schweizer vorne mit dabei – nur Cochran-Siegle und Franzoni schneller als Odermatt

Die Schweizer Speed-Cracks halten im ersten Training zur Olympia-Abfahrt vom Samstag gut mit. Gleich vier Fahrer von Swiss-Ski klassieren sich in den Top 10. Die Bestzeit stellt der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle auf.
Fredrik Moeller nach Sturz verletzt
Der mit der Startnummer 32 gestartete Norweger stürzt. Zwar kann er aus eigener Kraft wieder aufstehen, doch seine Schulter ist offenbar lädiert. Das sieht nicht gut aus. Er muss mit dem Schlitten runtergebracht werden. Das Rennen ist aktuell unterbrochen.
Franzoni Zweiter
Der italienische Shootingstar setzt ein Zeichen und kommt mit 0,16 Sekunden Rückstand ins Ziel.
Paris Vierter
Auch der Italiener ist im oberen Streckenteil gut unterwegs, unten büsst er Zeit ein – Zwischenrang 4 mit 0,94 Sekunden Rückstand.
Von Allmen nur teilweise überzeugend
Oben startet der Berner Oberländer stark, unten verliert er jedoch Zeit. Am Ende ergibt das Zwischenrang 5.
Cochran-Siegle neuer Leader
Der Amerikaner übernimmt die Führung. Die Zeit ist aber mit Vorsicht zu geniessen, da er mehr durchzieht im letzten Streckenteil als die anderen.
Monney verpasst Tor
Monney fährt mit 0,26 Sekunden Rückstand auf Rang 2. Doch der 26-Jährige hat ein Tor ausgelassen. Aber der Eindruck des letztjährigen Bormio-Siegers war trotzdem stark.
Allegre auf Zwischenrang 5
Der Franzose kommt nicht an Odi heran und hat als Fünfter 1,06 Sekunden Rückstand.
Odermatt übernimmt Leaderposition
Der Nidwaldner holt sich einen grossen Vorsprung heraus. Odermatt zeigt fasst auf allen Streckenteilen, dass mit ihm am Samstag zu rechnen ist. Am Ende hat er & Zehntel Reserve auf Kriechmayr.
Hintermann gibt nicht Vollgas
Der Zürcher gibt noch nicht alles. Am Ende ergibt das einen Rückstand von 1,06 Sekunden.
Schieder auf Rang 4
Der Italiener kommt mit 0,78 Sekunden Rückstand ins Ziel.
Kriechmayr mit neuer Bestzeit
Auch der Österreicher hat mit der ruppigen Unterlage Mühe, doch der Routinier holt in allen unteren Abschnitten Bestzeiten und löst Rogentin als Leader ab (24 Hundertstel Vorsprung). Wie viele Fahrer bremste auch Kriechmayr früh ab.
Cameron verpasst Tor
Der Kanadier verpasst ein Tor, fährt aber trotzdem weiter. Im Ziel ist es inoffiziell Zwischenrang 4 (+1,11 Sdekunden).
Rogentin geht in Front
Als Erster von vier Schweizern startet Rogentin. Und der Bündner übernimmt nach einer soliden Fahrt mit 28 Hundertstel Vorsprung die Führung.
Auch Crawford nicht überzeugend
Der Kanadier hat mit der unruhigen Piste Mühe und hat im Ziel 1,34 Sekunden Rückstand.
Sejersted verliert viel Zeit
Der Norweger lässt vor allem oben viel Zeit liegen. Am Ende sind es 0,76 Sekunden Sekunden Rückstand.
Hemetsberger eröffnet
Bei schwierigen Bedingungen in Bormio fährt der Österreicher als Erster runter.
Die Startliste für das erste Training
Hallo …
… und herzlich willkommen zum Live-Ticker des ersten Abfahrts-Trainings zur Olympia-Abfahrt der Männer. Der Österreicher Daniel Hemetsberger wird das Training ab 11.30 Uhr eröffnen. Hier bist du live mit dabei.