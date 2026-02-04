Schweizer vorne mit dabei – nur Cochran-Siegle und Franzoni schneller als Odermatt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

1. Training im Ticker Schweizer vorne mit dabei – nur Cochran-Siegle und Franzoni schneller als Odermatt

Luca Betschart

4.2.2026

Trotz Bremser vor dem Ziel: Odermatt hält im ersten Abfahrts-Training mit den Schnellsten mit

Trotz Bremser vor dem Ziel: Odermatt hält im ersten Abfahrts-Training mit den Schnellsten mit

04.02.2026

Die Schweizer Speed-Cracks halten im ersten Training zur Olympia-Abfahrt vom Samstag gut mit. Gleich vier Fahrer von Swiss-Ski klassieren sich in den Top 10. Die Bestzeit stellt der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle auf.

Redaktion blue Sport

04.02.2026, 11:28

04.02.2026, 12:33

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Fredrik Moeller nach Sturz verletzt

    Der mit der Startnummer 32 gestartete Norweger stürzt. Zwar kann er aus eigener Kraft wieder aufstehen, doch seine Schulter ist offenbar lädiert. Das sieht nicht gut aus. Er muss mit dem Schlitten runtergebracht werden. Das Rennen ist aktuell unterbrochen.

  • Franzoni Zweiter

    Der italienische Shootingstar setzt ein Zeichen und kommt mit 0,16 Sekunden Rückstand ins Ziel. 

    Die aktuellen Top 10.
    Die aktuellen Top 10.
    Bild: FIS

  • Paris Vierter

    Auch der Italiener ist im oberen Streckenteil gut unterwegs, unten büsst er Zeit ein – Zwischenrang 4 mit 0,94 Sekunden Rückstand.

  • Von Allmen nur teilweise überzeugend

    Oben startet der Berner Oberländer stark, unten verliert er jedoch Zeit. Am Ende ergibt das Zwischenrang 5.

  • Cochran-Siegle neuer Leader

    Der Amerikaner übernimmt die Führung. Die Zeit ist aber mit Vorsicht zu geniessen, da er mehr durchzieht im letzten Streckenteil als die anderen.

  • Monney verpasst Tor

    Monney fährt mit 0,26 Sekunden Rückstand auf Rang 2. Doch der 26-Jährige hat ein Tor ausgelassen. Aber der Eindruck des letztjährigen Bormio-Siegers war trotzdem stark.

  • Allegre auf Zwischenrang 5

    Der Franzose kommt nicht an Odi heran und hat als Fünfter 1,06 Sekunden Rückstand.

  • Odermatt übernimmt Leaderposition

    Der Nidwaldner holt sich einen grossen Vorsprung heraus. Odermatt zeigt fasst auf allen Streckenteilen, dass mit ihm am Samstag zu rechnen ist. Am Ende hat er & Zehntel Reserve auf Kriechmayr.

  • Hintermann gibt nicht Vollgas

    Der Zürcher gibt noch nicht alles. Am Ende ergibt das einen Rückstand von 1,06 Sekunden.

  • Schieder auf Rang 4

    Der Italiener kommt mit 0,78 Sekunden Rückstand ins Ziel.

  • Kriechmayr mit neuer Bestzeit

    Auch der Österreicher hat mit der ruppigen Unterlage Mühe, doch der Routinier holt in allen unteren Abschnitten Bestzeiten und löst Rogentin als Leader ab (24 Hundertstel Vorsprung). Wie viele Fahrer bremste auch Kriechmayr früh ab.

  • Cameron verpasst Tor

    Der Kanadier verpasst ein Tor, fährt aber trotzdem weiter. Im Ziel ist es inoffiziell Zwischenrang 4 (+1,11 Sdekunden).

  • Rogentin geht in Front

    Als Erster von vier Schweizern startet Rogentin. Und der Bündner übernimmt nach einer soliden Fahrt mit 28 Hundertstel Vorsprung die Führung.

  • Auch Crawford nicht überzeugend

    Der Kanadier hat mit der unruhigen Piste Mühe und hat im Ziel 1,34 Sekunden Rückstand.

  • Sejersted verliert viel Zeit

    Der Norweger lässt vor allem oben viel Zeit liegen. Am Ende sind es 0,76 Sekunden Sekunden Rückstand.

  • Hemetsberger eröffnet

    Bei schwierigen Bedingungen in Bormio fährt der Österreicher als Erster runter. 

  • Die Startliste für das erste Training

    Bild: FIS

  • Dieser Waadtländer tritt bei Olympia gegen Marco Odermatt an

    Thomas Weir. Dieser Name sagt dir vermutlich nichts – und doch gehört der junge Waadtländer Skirennfahrer zu den Auserwählten, die bei den Olympischen Spielen im Slalom und Riesenslalom an den Start gehen werden. Zum Artikel.

    «Riesiger Stolz». Dieser Waadtländer tritt bei Olympia gegen Marco Odermatt an

    «Riesiger Stolz»Dieser Waadtländer tritt bei Olympia gegen Marco Odermatt an

  • Hallo …

    … und herzlich willkommen zum Live-Ticker des ersten Abfahrts-Trainings zur Olympia-Abfahrt der Männer. Der Österreicher Daniel Hemetsberger wird das Training ab 11.30 Uhr eröffnen. Hier bist du live mit dabei.

    • Mehr anzeigen

Das könnte dich auch interessieren

Lindsey Vonn: «Ich werde es versuchen»

Lindsey Vonn: «Ich werde es versuchen»

Lindsey Vonn hat sich bei ihrem Sturz in Crans-Montana das Kreuzband gerissen und Knochenprellungen erlitten. Den Olympia-Traum gibt sie deshalb aber noch nicht auf.

03.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Tanja Frieden

Legenden für die Ewigkeit – mit Tanja Frieden

2006 raste Tanja Frieden in Turin zu Snowboardcross-Gold und wurde zum Star. Doch wie prägt der Ruhm die Persönlichkeit? Heute gibt sie als Lebenscoach ihre Erfahrungen rund um Erfolg, Krisen und Identitätsfindung an andere weiter.

04.02.2026

Meistgelesen

Neue Betrugsmasche hebelt gängige Sicherheitsmechanismen aus
Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Schweizer vorne mit dabei – nur Cochran-Siegle und Franzoni schneller als Odermatt
Börsenbeben vernichtet 300 Milliarden in wenigen Stunden
5 Epstein-Häppchen, die dir auf den Magen schlagen

Mehr aus dem Ressort

Curling. In der Wundertüte Mixed-Doppel eine Medaille im Visier

CurlingIn der Wundertüte Mixed-Doppel eine Medaille im Visier

Ex-Langlauf-Star. Dario Cologna: «Olympia ist immer etwas weniger stimmungsvoll als eine WM»

Ex-Langlauf-StarDario Cologna: «Olympia ist immer etwas weniger stimmungsvoll als eine WM»

Von Antholz bis Zuschauer. Das ABC der diesjährigen Winterspiele

Von Antholz bis ZuschauerDas ABC der diesjährigen Winterspiele

Trotz Verbannung. Russen und Belarussen unter neutraler Flagge bei Olympia

Trotz VerbannungRussen und Belarussen unter neutraler Flagge bei Olympia

Winter House statt Ice House. Das Haus des US-Olympiateams wird aus politischen Gründen umbenannt

Winter House statt Ice HouseDas Haus des US-Olympiateams wird aus politischen Gründen umbenannt