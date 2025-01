Wie bereits in Wengen stehen auch in Kitzbühel drei Rennen auf dem Programm. Am Freitag ein Super-G, am Samstag die Abfahrt und am Sonntag der Slalom.

Das Rennprogramm in Kitzbühel Mittwoch: 11:30, 2. Abfahrtstraining

Donnerstag: Ruhetag

Freitag: 11:30, Super-G

Freitag: 11:30, Abfahrt

Sonntag: 10:15, 1. Lauf Slalom, 13:30, 2. Lauf Slalom