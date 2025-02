Wendy Holdener holt sich im WM-Slalom Silber. Keystone

Wie so oft muss sich Wendy Holdener im WM-Slalom mit dem zweiten Platz begnügen. Von Frust ist bei der Schwyzerin aber keine Spur. Ganz im Gegenteil.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wendy Holdener holt im WM-Slalom die Silbermedaille. Schneller als die Schwyzerin ist nur Landsfrau Camille Rast.

Einmal mehr muss sich Holdener mit dem zweiten Platz begnügen. Das fällt der 31-Jährigen aber alles andere als schwer.

«Ich bin mega happy, konnte ich im zweiten Lauf so aufholen», sagt Holdener. Mehr anzeigen

Gold im Slalom. Das fehlt Wendy Holdener in ihrer grossartigen Karriere noch. Und die Schwyzerin muss weiter warten. In Saalbach schnappt ihr Landsfrau Camille Rast die WM-Goldmedaille vor der Nase weg. Holdener muss sich einmal mehr mit Silber begnügen. Wie schon an der WM 2017 und Olympia 2018. 2022 holte sie zudem Olympia-Bronze in Peking.

In dieser Saison fuhr sie im Weltcup auch schon dreimal auf Rang zwei. Nun reicht es auch an der WM ganz knapp nicht zum grossen Coup. Enttäuscht ist die 31-Jährige deswegen aber nicht. Ganz im Gegenteil. Im zweiminütigen Interview mit SRF sagt Holdener gleich viermal das Wort «happy» und mag nicht oft genug betonen, dass sie überglücklich ist.

«Ich bin glücklich, dass ich die WM so abschliessen konnte. Ich bin schon müde, jetzt kann ich noch etwas feiern», sagt sie. Im zweiten Durchgang stellt sie die Laufbestzeit auf, verbessert sich vom vierten auf den zweiten Rang und holt damit schon ihre insgesamt neunte WM-Medaille.

«Man muss die Lösung finden, um im zweiten Lauf besser zu fahren. Das habe ich geschafft, ich bin mega happy, konnte ich so aufholen», so Holdener. Den Sieg mag sie Rast gönnen: «Camille ist einfach sensationell gefahren heute.»