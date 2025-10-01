  1. Privatkunden
Swiss-Ski-Medientag Gut-Behramis letzte Saison: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

Luca Betschart

1.10.2025

Dreieinhalb Wochen vor dem Saisonauftakt in Sölden findet der Medientag von Swiss Ski statt. Die Stars um Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt stehen den Journalisten Red und Antwort. Hier bist du im Live-Stream mit dabei.

Redaktion blue Sport

01.10.2025, 09:29

01.10.2025, 11:44

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Rücktritt Ende Saison fix: Kein Zurück bei Gut-Behrami

    Es ist definitiv die letzte Saison, die Lara Gut-Behrami in Angriff nimmt. «Es muss nicht immer ein Hin und Her sein. Ich hätte nie gedacht, dass meine Karriere so lang sein wird. Und wenn man etwas entschieden hat, ist es schön, dass man mehr Raum für etwas anderes hat», macht die Tessinerin klar. «Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, vom Skifahren zu leben und ich so viel erreichen darf. Es ist schön, dass so etwas passiert ist. Es ist ein Geschenk – und ich werde danach noch vieles erleben.»

    Spürt Gut-Behrami vor ihrer letzten Saison mehr Lockerheit? «Ich hab noch 30 Rennen, das sind noch viele. Es wird eine lange Saison. Es braucht Fokus und es wird Druck geben. Es wird nicht jeden Tag so gelingen, wie ich es gern hätte», so die 34-Järhige. «Vielleicht spüre ich ein bisschen mehr Freude. Ich habe viel mehr erreicht, als ich jemals gedacht hätte. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich auf den Ski stehe, dass ich mir das verdient habe.»

    Gut-Behrami bedankt sich bei ihrem engsten Umfeld: «Es ist für mich schlussendlich eine Ehre und Glück, aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere. Es war nicht immer einfach für meine Familie. Sie mussten viel durchmachen, durften dafür unglaubliche Sachen erleben. Ich versuche, meine Karriere wertzuschätzen. Es ist auch ein Dankeschön an die Familie. Sie haben mir von Anfang an die Möglichkeit gegeben, Sport zu treiben.»

    Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

    Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

    Vor dem Start in ihre letzte Weltcup-Saison steht Lara Gut-Behrami an einer Pressekonferenz Red und Antwort und spricht ihrer Familie einen grossen Dank aus.

    01.10.2025

  • Volles Programm

    Nicht weniger als 16 Fahrerinnen und Fahrer stehen den Journalisten am Mittwoch Red und Antwort. Den Anfang macht Luca Aerni bereits um 8 Uhr, Niels Hintermann wird als letzter Athlet um 16.20 Uhr erwartet. Teil des dichtgedrängten Programms sind auch Lara Gut-Behrami (ab 9.35 Uhr) und Marco Odermatt (ab 13.10 Uhr).

  • Hallo …

    … und herzlich willkommen zum Medientag von Swiss Ski. Wie fühlen sich Lara Gut-Behrami, Marco Odermatt und Co. dreieinhalb Wochen vor dem Saisonauftakt in Sölden? Unsere Ski-Stars geben Auskunft – hier bist du live mit dabei.

    • Mehr anzeigen

