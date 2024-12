Yannick Chabloz blickt einer Zukunft im Ingenieurwesen entgegen Keystone

Yannick Chabloz tritt vom Spitzensport zurück. Der Athlet aus Beckenried ist vor zwei Jahren in Bormio schwer gestürzt und hat seither vergeblich versucht, sich zurückzukämpfen.

«Ich musste leider feststellen, das mein Kopf und mein Körper nicht mehr im Stande sind, den Aufwand in Kauf zu nehmen, den es braucht, um auf diesem Niveau Leistungssport zu betreiben und an mein Können vor den Unfällen anzuknüpfen», teilte der 25-Jährige via Communiqué von Swiss-Ski mit.

Der Olympia-Teilnehmer von Peking 2022 hat bereits ein Studium im Ingenieurwesen begonnen.

