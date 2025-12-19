Sensationssieger Zabystran hat «ein bisschen Angst» – Odermatt: «Es ist ärgerlich»

Der Tscheche Jan Zabystran feiert seinen Sieg. Keystone

Jan Zabystran gewinnt in Gröden den Super-G vor Marco Odermatt. Der Sensationssieger aus Tschechien kann sein Glück kaum fassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jan Zabystran profitiert in Gröden von den immer besser werdenden Bedingungen und gewinnt den Super-G sensationell vor Marco Odermatt.

Der Tscheche ist überglücklich, denn bei ihm hat es im Ziel noch nie grün aufgeleuchtet. «Das ist ein verrückter Tag.»

Odermatt nimmt es sportlich und meint: «Ich habe für mich heute aber das Optimum herausgeholt.» Mehr anzeigen

«Ich bin so aufgeregt», sagt der strahlende Zabystran im Interview mit SRF. «Ich hatte ein gutes Gefühl, aber gestern habe ich auch ein gutes Gefühl gehabt und ich war dann 32.», so der Tscheche. Im Ziel habe er gedacht, es könne vielleicht für ein Top-10-Resultat reichen. «Dann sehe ich die Fans und denke: Okay, das kann gut sein. Und dann drehst du dich um, und siehst das grüne Licht aufleuchten und denkst: Oh, verdammt, das ist so verrückt.»

Bei ihm habe es im Ziel ja noch nie grün aufgeleuchtet, so Zabystran. «Und dann konnte ich zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Stuhl des Führenden sitzen. Das ist ein verrückter Tag.» Sein Handy habe er noch nicht gecheckt, meint er auf Nachfrage. «Ich glaube, mein Servicemann hat es noch am Start. Aber ich habe ein bisschen Angst, auf mein Handy zu schauen.» Denn der 27-Jährige dürfte mit Nachrichten überflutet werden.

Murisier schreibt Feuz: «Ich hasse diesen Sport»

Gröden ist bekannt dafür, dass auch die höheren Startnummern weit nach vorne fahren können. Zabystran mit der Nummer 29 ist bei weitem nicht der einzige, der von der schneller werdenden Piste profitiert.

Passend dazu plaudert Beat Feuz live im TV aus, was für eine Nachricht er gerade erhalten hat: «Justin Murisier hat mir gerade geschrieben: Ich hasse diesen Sport.» Der Schweizer ging mit der Startnummer 5 ins Rennen und fällt trotz einer guten Fahrt noch weit zurück. Feuz stellt aber klar, dass dies natürlich nicht negativ gemeint sei.

Odermatt: «Ich bin erleichtert, dass alles gut gegangen ist»

Lange wie der sichere Sieger ausgesehen hat Marco Odermatt. Er muss sich trotz einer brillanten Fahrt am Ende mit Rang 2 begnügen. «Logisch ist es irgendwo ein bisschen ärgerlich. Handkehrum geht es in unserem Sport darum, wer schneller vom Start ins Ziel kommt – und er war schneller», so der 50-fache Weltcup-Sieger im Interview mit SRF. Die Bedingungen müsse man nicht gross ansprechen. «Ich hätte den Sieg aber gerne mitgenommen. Ich mache zwar einen Fehler im letzten Abschnitt, ich habe für mich heute aber das Optimum herausgeholt.»

Marco Odermatt muss sich im Super-G knapp geschlagen geben. Keystone

Am Ende ist Odermatt aber vor allem auch froh, dass er heile ins Ziel gekommen ist. «Heute habe ich teilweise fast zu viel riskiert und hatte etwas Glück.» Man habe es wohl gar nicht gut gesehen, aber «zwei, dreimal war es sehr nah am Limit». In der Ciaslat habe es ihn auf einer Welle «verspickt», meint Odermatt und sagt: «Ich bin erleichtert, dass alles gut gegangen ist. Das Licht war unten extrem flach und blind. In Kombination mit dem schnellen Schnee und dem Licht war es etwas gar nah am Limit.»

Franjo von Allmen gibt Entwarnung

Etwas über dem Limit fuhr auch Franjo von Allmen, der spektakulär stürzt, sich dabei glücklicherweise aber nicht ernsthaft verletzt. «Soweit alles okay, ich hatte einen guten Schutzengel», sagt er. Es sei nie ein schönes Gefühl, wenn man in der Luft merke, dass es nicht gut komme. «Aber ich bin absolut selber schuld. Ich bin schlecht auf den Sprung gefahren. Von dem her die naheliegende Folge.»