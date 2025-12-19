Sensationssieger Zabystran hat «ein bisschen Angst» – Odermatt: «Es ist ärgerlich»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Überraschung in Gröden Sensationssieger Zabystran hat «ein bisschen Angst» – Odermatt: «Es ist ärgerlich»

Patrick Lämmle

19.12.2025

Der Tscheche Jan Zabystran feiert seinen Sieg.
Der Tscheche Jan Zabystran feiert seinen Sieg.
Keystone

Jan Zabystran gewinnt in Gröden den Super-G vor Marco Odermatt. Der Sensationssieger aus Tschechien kann sein Glück kaum fassen.

,

Patrick Lämmle, Jan Arnet

19.12.2025, 15:29

19.12.2025, 15:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jan Zabystran profitiert in Gröden von den immer besser werdenden Bedingungen und gewinnt den Super-G sensationell vor Marco Odermatt.
  • Der Tscheche ist überglücklich, denn bei ihm hat es im Ziel noch nie grün aufgeleuchtet. «Das ist ein verrückter Tag.»
  • Odermatt nimmt es sportlich und meint: «Ich habe für mich heute aber das Optimum herausgeholt.»
Mehr anzeigen

«Ich bin so aufgeregt», sagt der strahlende Zabystran im Interview mit SRF. «Ich hatte ein gutes Gefühl, aber gestern habe ich auch ein gutes Gefühl gehabt und ich war dann 32.», so der Tscheche. Im Ziel habe er gedacht, es könne vielleicht für ein Top-10-Resultat reichen. «Dann sehe ich die Fans und denke: Okay, das kann gut sein. Und dann drehst du dich um, und siehst das grüne Licht aufleuchten und denkst: Oh, verdammt, das ist so verrückt.»

Super-G in Gröden. Sensationsmann Jan Zabystran gewinnt vor Marco Odermatt

Super-G in GrödenSensationsmann Jan Zabystran gewinnt vor Marco Odermatt

Bei ihm habe es im Ziel ja noch nie grün aufgeleuchtet, so Zabystran. «Und dann konnte ich zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Stuhl des Führenden sitzen. Das ist ein verrückter Tag.» Sein Handy habe er noch nicht gecheckt, meint er auf Nachfrage. «Ich glaube, mein Servicemann hat es noch am Start. Aber ich habe ein bisschen Angst, auf mein Handy zu schauen.» Denn der 27-Jährige dürfte mit Nachrichten überflutet werden.

Murisier schreibt Feuz: «Ich hasse diesen Sport»

Gröden ist bekannt dafür, dass auch die höheren Startnummern weit nach vorne fahren können. Zabystran mit der Nummer 29 ist bei weitem nicht der einzige, der von der schneller werdenden Piste profitiert.

Passend dazu plaudert Beat Feuz live im TV aus, was für eine Nachricht er gerade erhalten hat: «Justin Murisier hat mir gerade geschrieben: Ich hasse diesen Sport.» Der Schweizer ging mit der Startnummer 5 ins Rennen und fällt trotz einer guten Fahrt noch weit zurück. Feuz stellt aber klar, dass dies natürlich nicht negativ gemeint sei.

Odermatt: «Ich bin erleichtert, dass alles gut gegangen ist»

Lange wie der sichere Sieger ausgesehen hat Marco Odermatt. Er muss sich trotz einer brillanten Fahrt am Ende mit Rang 2 begnügen. «Logisch ist es irgendwo ein bisschen ärgerlich. Handkehrum geht es in unserem Sport darum, wer schneller vom Start ins Ziel kommt – und er war schneller», so der 50-fache Weltcup-Sieger im Interview mit SRF. Die Bedingungen müsse man nicht gross ansprechen. «Ich hätte den Sieg aber gerne mitgenommen. Ich mache zwar einen Fehler im letzten Abschnitt, ich habe für mich heute aber das Optimum herausgeholt.»

Marco Odermatt muss sich im Super-G knapp geschlagen geben.
Marco Odermatt muss sich im Super-G knapp geschlagen geben.
Keystone

Am Ende ist Odermatt aber vor allem auch froh, dass er heile ins Ziel gekommen ist. «Heute habe ich teilweise fast zu viel riskiert und hatte etwas Glück.» Man habe es wohl gar nicht gut gesehen, aber «zwei, dreimal war es sehr nah am Limit». In der Ciaslat habe es ihn auf einer Welle «verspickt», meint Odermatt und sagt: «Ich bin erleichtert, dass alles gut gegangen ist. Das Licht war unten extrem flach und blind. In Kombination mit dem schnellen Schnee und dem Licht war es etwas gar nah am Limit.»

Franjo von Allmen gibt Entwarnung

Etwas über dem Limit fuhr auch Franjo von Allmen, der spektakulär stürzt, sich dabei glücklicherweise aber nicht ernsthaft verletzt. «Soweit alles okay, ich hatte einen guten Schutzengel», sagt er. Es sei nie ein schönes Gefühl, wenn man in der Luft merke, dass es nicht gut komme. «Aber ich bin absolut selber schuld. Ich bin schlecht auf den Sprung gefahren. Von dem her die naheliegende Folge.»

Franjo von Allmen stürzt im Super-G in Gröden spektakulär

Franjo von Allmen stürzt im Super-G in Gröden spektakulär

19.12.2025

Meistgelesen

Das renommierte Hotel Castell schliesst für unbekannte Zeit – Personal wurde überrascht
Sensationssieger Zabystran hat «ein bisschen Angst» – Odermatt: «Es ist ärgerlich»
So stehen die Sterne für Trump und Putin – Spoiler: nicht gut
Diese 9 Mordfälle haben die Schweiz geprägt – und sorgen heute noch für Gänsehaut
«Antwort wird folgen»: Putins Zitate aus seiner jährlichen Propaganda-Show

Ski-News

«Hatte einen guten Schutzengel». Das sagt Franjo von Allmen nach seinem Spektakel-Sturz

«Hatte einen guten Schutzengel»Das sagt Franjo von Allmen nach seinem Spektakel-Sturz

Horror-Sturz von Möller. «Die Situation ist positiver als wir befürchtet haben»

Horror-Sturz von Möller«Die Situation ist positiver als wir befürchtet haben»

Ski-Legende Tomba eingeholt. Sieben Meilensteine auf Marco Odermatts Weg zu 50 Weltcup-Triumphen

Ski-Legende Tomba eingeholtSieben Meilensteine auf Marco Odermatts Weg zu 50 Weltcup-Triumphen

Historischer Exploit. Odermatt über von Allmen: «Nach Franjos Fahrt wusste ich nicht, wo ich schneller sein kann»

Historischer ExploitOdermatt über von Allmen: «Nach Franjos Fahrt wusste ich nicht, wo ich schneller sein kann»

Mit Helikopter abtransportiert. Möller kommt bei Sprung ins Trudeln und stürzt heftig

Mit Helikopter abtransportiertMöller kommt bei Sprung ins Trudeln und stürzt heftig

Sport-Videos

FCZ-Sportchef Malenovic erklärt den Abgang von Bo Henriksen

FCZ-Sportchef Malenovic erklärt den Abgang von Bo Henriksen

FCZ-Sportchef Milos Malenovic spricht mit blue Sport über den Abgang von Trainer Bo Henriksen und erklärt, weshalb er künftig selbst auch auf der Trainerbank Platz nehmen wird.

19.12.2025

Mainz – Samsunspor 2:0

Mainz – Samsunspor 2:0

UEFA Conference League | Matchday 6 | Saison 25/26

18.12.2025

Lausanne – Fiorentina 1:0

Lausanne – Fiorentina 1:0

UEFA Conference League | Matchday 6 | Saison 25/26

18.12.2025

Wegen diesem Kutesa-Tor steht Lausanne nicht direkt im Achtelfinal

Wegen diesem Kutesa-Tor steht Lausanne nicht direkt im Achtelfinal

18.12.2025

Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen»

Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen»

Schlimme Verletzungen plagen die Schweizer Skifahrerinnen. Vreni Schneider spricht im Interview mit blue Sport über das Verletzungspech und den Leistungsdruck der Ski-Stars.

18.12.2025

FCZ-Sportchef Malenovic erklärt den Abgang von Bo Henriksen

FCZ-Sportchef Malenovic erklärt den Abgang von Bo Henriksen

Mainz – Samsunspor 2:0

Mainz – Samsunspor 2:0

Lausanne – Fiorentina 1:0

Lausanne – Fiorentina 1:0

Wegen diesem Kutesa-Tor steht Lausanne nicht direkt im Achtelfinal

Wegen diesem Kutesa-Tor steht Lausanne nicht direkt im Achtelfinal

Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen»

Vreni Schneider: «Man kann den Verletzungen nicht ausweichen»

Mehr Videos