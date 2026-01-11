  1. Privatkunden
Mit Bier auf dem Leaderthron Zenhäusern in Adelboden gefeiert: «Mein Herz beginnt zu glühen»

Luca Betschart aus Adelboden

11.1.2026

Ramon Zenhäusern lässt sich im Zielraum von Adelboden feiern.
Ramon Zenhäusern lässt sich im Zielraum von Adelboden feiern.
Bild: Keystone

Nach einem bisher komplizierten Winter schafft es Slalom-Spezialist Ramon Zenhäusern am Chuenisbärgli erstmals in dieser Saison in die Top 15. Die Genugtuung ist für den Walliser riesig.

Luca Betschart aus Adelboden

11.01.2026, 19:52

11.01.2026, 19:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ramon Zenhäusern meldet sich zurück und fährt im Slalom am Chuenisbärgli erstmals in dieser Saison in die Top 15.
  • Der Walliser wird von den Schweizer Fans im Adelbodener Zielraum gefeiert und gönnt sich schon während seiner Zeit auf dem Leaderthron eine erste Belohnung.
  • Anschliessend schwärmt Zenhäusern: «Diese Momente wirst du fürs Leben lang im Herzen behalten.»
Mehr anzeigen

Ramon Zenhäusern ist im Slalom am Chuenisbärgli zwar nicht der beste Schweizer. Doch von den acht gestarteten Swiss-Ski-Athleten ist er womöglich der glücklichste. Denn nach einem bisher schwierigen Saisonverlauf schafft es der Walliser erstmals in diesem Winter in die Top 15, nachdem er in den letzten zwei Jahren hart um den Anschluss an die Weltspitze kämpfen muss.

In Adelboden lässt Zenhäusern auf einen soliden ersten Lauf einen ganz starken zweiten Auftritt folgen – und zwar mit Ansage. «Ich probiere, den Hexenkessel zum brodeln zu bringen», lässt er zwischen den Läufen im Interview mit dem Stadionspeaker verlauten. Gesagt, getan.

Slalom in Adelboden. Rassat gewinnt Spektakel am Chuenisbärgli – Nef als bester Schweizer auf Rang 8

Slalom in AdelbodenRassat gewinnt Spektakel am Chuenisbärgli – Nef als bester Schweizer auf Rang 8

«Ramon, Ramon»-Rufe am Chuenisbärgli

Mit der zweitbesten Laufzeit prescht der 33-Jährige im zweiten Durchgang von Platz 26 noch auf Rang 15 vor und darf gar lange auf dem Leaderthron Platz nehmen. Dafür wird Zenhäusern von den Fans gebührend gefeiert. Immer wieder beleben «Ramon, Ramon»-Rufe den Adelbodener Zielraum.

«Sensationell. Es sind wahnsinnige Emotionen. Mein Herz beginnt richtig zu glühen. Es ist unbeschreiblich. Diese Momente wirst du fürs Leben lang im Herzen behalten», schwärmt der sechsfache Weltcupsieger. «Dank solchen Momenten weisst du definitiv, wieso du auch viel untendurch musst und alles dafür machst. Es ist eine Genugtuung.»

Diese ist so gross, dass sich Zenhäusern noch auf dem Leaderthron ein erstes, alkoholfreies Bier gönnt – und kurz später euphorisiert bei den Journalisten erscheint: «Es ist ein wunderschöner Moment. Ich durfte in Adelboden schon viele schöne Erlebnisse erleben. Meine ersten Weltcup-Punkte, die erste Laufbestzeit, das erste Top-10-Ergebnis und jetzt heute das erste Top 15 in dieser Saison – eine kleine Auferstehung.»

Meistgelesen

3 Fragen zu Europas politischer Zukunft, die zu denken geben
Treppe wurde zur Todesfalle +++ Covid-Kredit, Maserati und das Arbeitsrecht: Die Akte des Bar-Betreibers
Hape Kerkeling über Deutsche: «Fürchterliche Rechthaber»
Kein Hinweis mehr zu Trumps Amtsenthebungsverfahren
Zenhäusern in Adelboden gefeiert: «Mein Herz beginnt zu glühen»

