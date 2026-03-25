  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sieg in Schladming Zenhäusern mit Ausrufezeichen im Europacup

SDA

25.3.2026 - 12:06

Ramon Zenhäusern gewinnt den Slalom beim Europacup-Finale.
Ramon Zenhäusern gewinnt den Slalom beim Europacup-Finale.
Keystone

Ramon Zenhäusern gewinnt den Slalom beim Europacup-Finale in Schladming. Janine Mächler sichert sich einen Fixplatz für die kommende Weltcup-Saison.

Keystone-SDA

25.03.2026, 12:06

25.03.2026, 13:20

Für Ramon Zenhäusern war es ein versöhnlicher Abschluss eines schwierigen Winters. Der Walliser schaffte es nur viermal im Weltcup in die Punkte, nur einmal klassierte er sich in den Top 15. Seinen Kaderstatus könnte der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2018 und siebenfache Weltcupsieger im Hinblick auf den nächsten Winter verlieren.

Beim Europacup-Finale in Schladming machte er Werbung in eigener Sache. Im zweiten Lauf machte er drei Ränge gut und fing den Führenden Franzosen Hugo Desgrippes noch ab. Das Podest komplettierte der Österreicher Adrian Pertl, der sich im zweiten Lauf um 13 Ränge verbesserte. Für den mittlerweile 33-jährigen Zenhäusern war es der vierte Erfolg auf zweithöchster Stufe, der erste seit mehr als acht Jahren.

Janine Mächler klassierte sich im Slalom der Frauen auf Platz 5, womit sie ihre Top-3-Klassierung in der Disziplinenwertung und damit einen fixen Startplatz für die kommende Weltcup-Saison verteidigte. Die 21-jährige Zürcherin kam auf höchster Stufe schon 15 Mal zum Einsatz kam.

Vor ihr hatten sich schon sieben Athletinnen und Athleten von Swiss-Ski einen fixen Startplatz für die kommende Weltcup-Saison gesichert. Bei den Männer dürfen in der kommenden Saison Lenz Hächler (Sieger Gesamtwertung), Sandro Manser, Gaël Zulauf (beide Abfahrt), Sandro Zurbrügg und Fadri Janutin (beide Riesenslalom) auf höchster Stufe antreten. Bei den Frauen kommen auch Stefanie Grob (Abfahrt) und Dania Allenbach (Riesenslalom) in den Genuss des Weltcup-Startrechts.

Meistgelesen

Warum Google und Co. genau wissen, welche Pornos du schaust
Grosse Spannung im Kugel-Kampf – fährt Meillard zum Abschluss zum Sieg?
Shiffrin sichert sich grosse Kugel ++ Rast verpasst das Podest ++ Grenier triumphiert

Videos aus dem Ressort

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

25.03.2026

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

25.03.2026

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Nimmt die DFB-Elf die kommenden Länderspiele auf die leichte Schulter? DFB-Kapitän Joshua Kimmich erklärt, dass es bislang noch keine Videoanalyse zum Gegner gab und man die Chance nutzen wolle Abläufe auf dem Platz zu trainieren.

24.03.2026

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

Meier und Hischier spielen die Stars-Abwehr schwindelig

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

Josi trifft gegen die San Jose Sharks

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Kimmich: «Wir haben uns noch nicht mit dem Gegner beschäftigt»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Slalom-Entscheidung im Ticker. Grosse Spannung im Kugel-Kampf – fährt Meillard zum Abschluss zum Sieg?

Slalom-Entscheidung im TickerGrosse Spannung im Kugel-Kampf – fährt Meillard zum Abschluss zum Sieg?

Riesenslalom-Finale in Hafjell. Shiffrin sichert sich grosse Kugel ++ Rast verpasst das Podest ++ Grenier triumphiert

Riesenslalom-Finale in HafjellShiffrin sichert sich grosse Kugel ++ Rast verpasst das Podest ++ Grenier triumphiert

«Er war unbesiegbar». Braathen schwärmt nach seinem Triumph von Odermatt

«Er war unbesiegbar»Braathen schwärmt nach seinem Triumph von Odermatt