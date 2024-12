Odermatt schreibt mit seinem 41. Sieg Schweizer Ski-Geschichte Marco Odermatt schreibt Schweizer Ski-Geschichte. Er gewinnt den Riesenslalom von Alta Badia und ist jetzt mit 41. Weltcup-Siegen alleiniger Schweizer Rekordhalter. 22.12.2024

Mit einem Doppelsieg am Wochenende in Gröden und Alta Badia löst Marco Odermatt Pirmin Zurbriggen als erfolgreichsten Schweizer Skifahrer ab. Der Entthronte freut sich aber mit seinem Landsmann – und traut ihm noch viel mehr zu.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag ist Tatsache, was sich in den letzten Monaten mehr und mehr abzeichnet: Marco Odermatt löst Pirmin Zurbriggen mit seinem 41. Weltcup-Sieg als erfolgreichster Schweizer Skifahrer ab.

Zurbriggen freut sich mit seinem Nachfolger und zeigt sich wenig überrascht: «Man hat schon lange gesehen, dass Marco das Potenzial hat, mehr Siege heimzutragen als ich.»

Der 61-Jährige ist ohnehin überzeugt, dass Odermatts Erfolgsgeschichte noch lange nicht zu Ende ist: «Ich bin überzeugt, dass Marco über 50 Siege erreichen kann.» Mehr anzeigen

Platz 2 am Freitag im Super-G von Gröden, der Abfahrtstriumph tagsdarauf und schliesslich der eindrückliche Riesenslalom-Sieg in Alta Badia am Sonntag – Marco Odermatt beschert den Schweizer Ski-Fans schon kurz vor Weihnachten die ersten Geschenke. Vor allem aber löst Odermatt mit seinem doppelten Streich den grossen Pirmin Zurbriggen als Schweizer Weltcup-Rekordsieger ab.

Mit 27 Jahren steht Odermatt bereits bei 41 Siegen – und überbietet damit die 34 Jahre andauernde Bestmarke von Zurbriggen. «Pirmin Zurbriggen zu überflügeln – die Zahl war früher egal, jetzt ist es aber ein Meilenstein in der Karriere», gesteht Odermatt.

Zurbriggen konnte sich vorbereiten

Der abgelöste Zurbriggen freut sich mit seinem Nachfolger. «Es gab da ja sozusagen eine Vorbereitung. Man hat schon lange gesehen, dass Marco das Potenzial hat, mehr Siege heimzutragen als ich. Da habe ich mit Spannung zugeschaut», sagt Zurbriggen, der fast jedes Rennen verfolgt, in einem SRF-Interview. «Am Sonntag war es so spannend zu sehen, welche Fähigkeiten Marco zeigte. Das war fantastisch. Bei schwierigen Verhältnissen, wo man jederzeit Fehler machen kann, schaffte er es, am Limit zu fahren.»

Direkten Kontakt haben die beiden Seriensieger seit Sonntag nicht. Doch Zurbriggen erklärt: «Ich denke, ich treffe mich irgendwann mit Marco und seiner Familie, damit ich diesen Sieg gebührend anerkennen und ihm herzlich gratulieren kann.» Neid oder Missgunst kennt der 61-Jährige bei Odermatt nicht. «Was mir an Marco neben seinen Fähigkeiten vor allem Freude macht, sind sein Charakter und seine Einstellung. Er ist menschlich beispielhaft, das ist wunderschön.»

Hinter Stenmark die Nummer 2?

Für den Olympiasieger von Calgary ist klar: Bleibt Odermatt gesund, ist seine Erfolgsgeschichte noch lange nicht zu Ende. «Ich bin überzeugt, dass Marco über 50 Siege erreichen kann», sagt Zurbriggen.

Noch hat Odermatt mit seinem 41 Triumphen fünf Ski-Legenden vor der Nase: Marc Girardelli (46), Alberto Tomba (50), Hermann Maier (54), Marcel Hirscher (67) und eben Stenmark (86). «Marco kann einer der weltweit besten Skifahrer aller Zeiten werden», so Zurbriggen. «Ich glaube nicht ganz, dass er Ingemar Stenmark (86 Weltcupsiege) abfangen kann, aber ich glaube, er ist imstande, die Nummer 2 zu werden.»

