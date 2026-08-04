Thuns Meistermacher Dominik Albrecht verlässt den Verein offenbar per sofort. Das berichtet der «Blick». Albrecht stiess vor 15 Jahren zum FC Thun und wurde 2020 als Nachfolger von Andres Gerber Sportchef. Nachdem im vergangenen Sommer der Aufstieg in die Super League glückte, konnte Albrecht seine Ära mit dem sensationellen Meistertitel in der letzten Saison krönen.

Im laufenden Transferfenster musste der FC Thun zahlreiche Leistungsträger ziehen lassen. Auch Trainer Mauro Lustrinelli kehrte dem Verein den Rücken und wechselte zu Union Berlin in die Bundesliga. Wie es mit Albrecht weiter geht und wer im Berner Oberland seine Nachfolge antritt, ist noch unklar. Ein offizielles Statement des FCT gibt es derzeit noch nicht.

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