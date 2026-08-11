Der Schweizer Radprofi Stefan Bissegger muss eine Zwangspause einlegen. Wie der Thurgauer auf Instagram mitteilt, erlitt er vergangene Woche bei der Polen-Rundfahrt einen Bruch des Schambeins.

Die Verletzung zog sich Bissegger bei einem Sturz gegen Ende der 5. Etappe zu, als er unglücklich an einer Werbefahne des Veranstalters hängen blieb. Wie lange der Zeitfahr-Europameister von 2022 ausfällt und ob es für eine WM-Teilnahme in der kanadischen Metropole Montreal vom 20. bis 27. September reicht, ist offen.