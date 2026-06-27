Steffi Häberlin verteidigt ihren Schweizer Meistertitel im Strassenrennen erfolgreich. Sie setzt sich dabei gegen Marlen Reusser durch.

Die ehemalige Mountainbike-Spezialistin, vor Wochenfrist Sechste an der Tour de Suisse, siegte in Courtételle bei Delémont bei Temperaturen von bis zu 36 Grad vor der favorisierten Tour-de-Suisse-Siegerin Marlen Reusser. Bronze ging an Jasmin Liechti, welche sich am Donnerstag vor Häberlin den Meistertitel im Zeitfahren gesichert hatte.

Weil sich Häberlin früh von der Konkurrenz abgesetzt hatte, blies Reusser zur Aufholjagd – zuerst in Begleitung von Liechti, später als Solistin. Etwas mehr als einen Kilometer vor dem Ziel schloss die 34-jährige Bernerin zur sechs Jahre jüngeren Thurgauerin auf. Es kam zum Sprint. Rasch offenbarte sich, dass Reusser auf dem 102 km langen Parcours zu viel Energie verbraucht hatte und nicht mehr in der Lage war, Häberlins Angriff zu kontern.

Das Meisterschaftsrennen der Männer wird am Sonntag ausgetragen.