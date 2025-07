Extremsportler Felix Baumgartner stürzt in den Tod

Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner ist tot. APA/BARBARA GINDL/KEYSTONE

Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner ist bei einem Gleitschirm-Unfall gestorben. Er stürzte in einen Swimmingpool einer Ferienanlage.

tcar/toko SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner ist bei einem Gleitschirm-Unfall in Italien ums Leben gekommen.

Medienberichten zufolge war Baumgartner bereits beim Aufprall tot.

Baumgartner wurde mit seinem Sprung aus der Stratosphäre in 39'045 Metern Höhe weltberühmt. Mehr anzeigen

Dieser Artikel wurde zuletzt um 23.02 Uhr aktualisiert.

Der Extremsportler Felix Baumgartner ist bei einem Gleitschirm-Unfall in Italien gestorben. Den Angaben zufolge war Baumgartner bereits beim Aufprall tot. Sein Gleitschirm traf eine junge Frau. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16 Uhr an der Küste von Fermo in Porto Sant'Elpidio, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa mitteilte.

Die vom Gleitschirm des 56-jährigen früheren Extremsportlers getroffene junge Frau befand sich demnach nicht in einem ernsten Zustand. Es handelte sich um eine Mitarbeiterin der Ferienanlage.

Greatness is eternal.



Rest in peace, Felix Baumgartner. pic.twitter.com/vrxFSihT44 — clusk (@twocitizenships) July 17, 2025

Kontrolle über Gleitschirm verloren

Wie die Feuerwehr gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA bestätigte, soll Baumgartner aufgrund eines plötzlich auftretenden Unwohlseins die Kontrolle über einen Motorgleitschirm verloren und in den Hotelpool gestürzt sein.

Vermutet wird, dass er durch einen Schwächeanfall die Kontrolle über seinen motorisierten Paraglider verlor. Auch ein technisches Versagen oder ein Missgeschick seien jedoch nicht auszuschliessen, hiess es.

Nach Angaben der italienischen Feuerwehr war Baumgartner auf der Stelle tot. Bei dem Aufprall wurde auch eine Animateurin des Hotels verletzt – nach Informationen der Sportzeitung «La Gazzetta dello Sport» glücklicherweise nicht schwer. In dem Pool hielten sich italienischen Medienberichten zufolge mehrere Gäste auf, die das Drama miterleben mussten. Sie seien unverletzt geblieben, hiess es. Möglicherweise hätte alles noch schlimmer kommen können.

«Ich gehöre zur Luft»

Noch wenige Stunden vor dem Unfall postete Baumgartner auf seinem Instagram-Kanal ein Video, auf dem er mit einem Motorgleitschirm fliegt. Auf der letzten Instagram-Story veröffentlichte Baumgartner zudem ein Foto von einem Flugplatz mit dem Begleittext: «Zu viel Wind.» Auch auf Facebook teilte er zuletzt noch Fotos vom Motorgleiten aus Fermo an der italienischen Küste.

In Sozialen Medien hatte Baumgartner zuletzt regelmässig Videos seiner Paragliding-Flüge geteilt. Auf seinem rechten Arm trug er den Schriftzug «born to fly» – geboren, um zu fliegen. Seine Abenteuerlust kommentierte er einst mit den Worten: «Ich gehöre zur Luft, ich bin für diese Emotionen geboren.»

Sprung aus 39 Kilometer Höhe: Felix Baumgartner am 14. Oktober 2012. Bild: Keystone (Archivbild)

Sprung aus 39 Kilometern

Baumgartner war am 14. Oktober 2012 aus der Stratosphäre in 39'045 Metern Höhe gesprungen, durchbrach dabei nur mit einem speziellen Druckanzug bekleidet als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer und landete sicher mit einem Fallschirm.

Er erreichte eine Geschwindigkeit von 1342 Stundenkilometern. Bei dem Sprung brach er gleich drei Weltrekorde. Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgten das Ereignis live.

Baumgartner war ausserdem jahrelang als Base-Jumper tätig. So sprang er etwa von der Christusstatue in Rio, den Petronas-Towers in Kuala Lumpur, oder vom Millenium Tower in Wien.

Baumgartner lebte in der Schweiz

Damals lebte er früheren Angaben zufolge in Arbon TG. Nach seinem Rekordsprung zog sich Baumgartner vom Extremsport zurück. Wieviel er mit dem Sprung verdiente, blieb unklar. Vermarktet wurde der Anlass vom Getränkehersteller Red Bull.

Gleich zwei Seiten im Guinness Buch der Rekorde widmeten sich Baumgartner. Für die Vereinten Nationen war er Botschafter für die Jugend. Mit seinen Basejumps machte sich der Extremsportler ab den 1990er Jahren einen Namen. Nach dem Stratosphärensprung nahm das weltweite Interesse riesige Formen an.

Später fiel Felix Baumgartner durch eine Verurteilung wegen Körperverletzung und als Befürworter einer gemässigten Diktatur auf. Das trug ihm Kritik und Häme ein. Keine Sympathiepunkte sammelte der Salzburger in seiner Heimat auch mit der Aussage, des Geldes wegen in den Thurgau gezogen zu sein.

Mit Material der Nachrichtenagenturen Keystone-sda, dpa und afp.