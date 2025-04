Steven Zuber will den FCZ in die Championship Group führen. Keystone

Am Ostermontag fällt die Entscheidung im Strichkampf der Super League. Drei Teams kämpfen noch um das letzte Ticket für die Championship Group. blue Sport zeigt fünf Spiele gleichzeitig in der Konferenz.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Es ist die letzte Runde, bevor die Super League in zwei Gruppen geteilt wird. Besonders spannend ist an diesem 33. Spieltag der Kampf um Rang 6. Der FC Zürich, St.Gallen und Lausanne-Sport streiten sich noch um den letzten Platz in der Championship Group.

Der FCZ hat drei Punkte Vorsprung auf die anderen Teams und damit die Vorteile auf seiner Seite – mit dem Auswärtsspiel bei YB aber die auf dem Papier schwierigste Aufgabe. St.Gallen kann zuhause gegen Sion antreten, Lausanne fordert das formschwache Lugano im heimischen Stadion.

Weil die Zürcher das schlechtere Torverhältnis haben als St.Gallen und Lausanne, heisst es für den FCZ: Verlieren verboten. Ansonsten droht mit grosser Wahrscheinlichkeit der Gang in die Relegation Group.

Konferenz auf blue Sport

Gleichzeitig will der FC Basel zuhause gegen Yverdon den nächsten Schritt Richtung Meistertitel machen. Und in Genf kommt es zum Verfolgerduell zwischen Servette und Luzern. blue Sport bietet am Montag nebst den Einzelspielen auch eine Konferenz an, damit der Fussball-Fan voll auf seine Kosten kommt und überall am Ball bleibt.

«Es ist ein Wahnsinns-Spieltag in der Super League. Wir wollen ganz nah dran sein und der Zuschauer soll kein Tor verpassen. Es wird richtig knallen», kündigt blue Sport Chefredaktor Andreas Böni an. Angepfiffen werden die fünf Spiele am Montag um 16.30 Uhr.