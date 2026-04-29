CEO Sandro Burki will mit dem FC Aarau zurück in die Super League. Bild: blue

Vier Wochen vor dem möglichen Barrage-Rückspiel hat GC noch immer kein Stadion. Das ärgert auch den möglichen Gegner. Aarau-CEO Sandro Bürki übt scharfe Kritik am Zürcher Klub.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vier Spieltage vor dem Saisonende ist GC auf Barrage-Kurs, hat aber für das mögliche Heimspiel nach wie vor kein Stadion. Der Letzigrund ist aufgrund eines Metallica-Konzerts belegt.

Aarau-CEO Sandro Burki übt nun scharfe Kritik an den Hoppers und sagt: «Was abläuft, ist in erster Linie ein sehr grosses Armutszeugnis für den Fussball.»

Burki erinnert auch an die Barrage im letzten Jahr und bezeichnet das Vorgehen der Grasshoppers als «absolute Katastrophe». Mehr anzeigen

Vier Runden vor Saisonende spricht vieles für ein Barrage-Duell zwischen GC und dem FC Aarau. Die Hoppers haben sieben Punkte Rückstand auf den FCZ und acht Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Winterthur und werden den Barrage-Platz wohl nicht mehr los. Etwas enger ist es in der Challenge League, wo das derzeit Zweitplatzierte Aarau vier Punkte Rückstand auf Leader Vaduz hat und von keinem Team mehr aufgeholt werden kann.

Und so ist es gut möglich, dass es am 20. Mai im Brügglifeld in Aarau zu einem Wiedersehen der beiden Barrage-Teilnehmer der letzten Saison kommt. Nur: Wo das Rückspiel in diesem Fall stattfinden wird, steht nach wie vor in den Sternen.

Ende Mai findet im Letzigrund ein Metallica-Konzert statt. Wegen des Aufbaus ist das Stadion schon am 23. Mai, dem Tag des Barrage-Rückspiels, besetzt. GC ist auch einen Monat vor der Partie auf der Suche nach einem Ersatzstadion – und dabei mehrfach abgeblitzt. So kommt ein «Heimspiel» im Cornaredo (wie schon 2025) nicht infrage, weil sich die Tessiner Polizei querstellt.

Scharfe Kritik aus Aarau

Aarau-CEO Sandro Burki äussert nun scharfe Kritik an GC. «Was abläuft, ist in erster Linie ein sehr grosses Armutszeugnis für den Fussball», schimpft er in einem Interview mit der «Aargauer Zeitung» und fügt an: «Das kann es nicht sein, dass gewisse Vereine kein Stadion für das Spiel haben. Mehr noch: Es gibt nicht einmal eine Tendenz.»

Burki ärgert sich besonders darüber, dass GC offenbar davon ausgegangen sei, das Barrage-Rückspiel werde ohnehin beim Challenge-League-Vertreter stattfinden. «Es war klar, dass die Spielorte von Hin- und Rückspiel ausgelost werden und dass für beide Fälle das Stadion reserviert werden muss. Das ist nicht geschehen und ein absolutes No-Go», so der FCA-CEO.

Ein Abtausch des Heimrechts ist ausgeschlossen, weil dies von den Behörden aufgrund des Risikos von Fan-Ausschreitungen im Falle eines Abstiegs abgelehnt wird – wie bereits in Lugano.

Die Erinnerungen an letztes Jahr

Burki erinnert sich bestens ans letzte Jahr, als GC auch schon grosse Probleme hatte, ein Stadion für das damalige Barrage-Hinspiel zu finden. Der FCA erfuhr erst drei Tage vor der Partie, dass diese in Lugano stattfindet. «GC hatte dort schon vier Wochen vorher das Hotel reserviert. Eine absolute Katastrophe», wird Burki deutlich. «Das hat nichts mit seriöser Arbeit und fairem Wettbewerb zu tun.» GC gewann die Partie im Cornaredo damals 4:0 und stellte damit die Weichen für den Ligaerhalt.

Für Kopfschütteln sorgt auch die Option, das Spiel im Ausland auszutragen. «Wo kommen wir da hin? Ist das der Massstab für die Zukunft?», fragt Burki und betont: «Grundlegende Fragen sind drei Wochen vor der Barrage unbeantwortet. Das kann es nicht sein.»

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