Das sagt Aarau-Trainer Iacopetta vor dem Barrage-Rückspiel gegen GC 29.05.2025

Der FC Aarau benötigt ein Wunder, um sich in der Barrage gegen die Grasshoppers noch den Aufstieg zu sichern. Das 0:4 und der markante Qualitätsunterschied im Hinspiel scheinen unumstösslich.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Die Frage, woran die Grasshoppers nach dem deutlichen Sieg im Exil in Lugano noch scheitern können, beantwortet Trainer Tomas Oral ohne Zögern: «An uns selber.» Am Gesichtsausdruck des Deutschen lässt sich erkennen, dass das nicht einfach so dahingesagt ist. Die Zürcher werden bis zuletzt fokussiert bleiben und am Freitag genauso wie am Dienstag mit dem Messer zwischen den Zähnen ihren Platz in der Super League verteidigen – zumindest, wenn sie den Worten ihres Coachs folgen.

Das Hinspiel wollte GC schnell abhaken, den Fokus rasch auf den zweiten Teil richten – und die Partie im Brügglifeld wollen sie angehen, als stünde es noch 0:0. «Es ist noch nicht fertig. Wir müssen weiter arbeiten», sagte Nikolas Muci stellvertretend für alle GC-Spieler, die am Dienstag mit beeindruckender Solidarität und grossem Willen die undankbare Aufgabe angegangen sind.

Greift Iacopetta in die Trickkiste?

Die Intensität war für Aaraus Trainer Brunello Iacopetta der grösste Unterschied im ersten Vergleich mit GC. Er glaubt aber daran, dass das Heimspiel mit den eigenen Fans im Rücken ganz anders werden wird als der Auftritt am Dienstag. «0:4 tönt brutal. Es ist aber erst Halbzeit.» Seine Spieler müssten nun an sich und ihre Fähigkeiten glauben.

«Nach so einem Spiel musst du dir immer viele Gedanken machen. Die haben wir uns mit dem ganzen Trainerstab gemacht. Es wird sicher die eine oder andere Überraschung geben», sagt Iacopetta im Gespräch mit blue Sport. «Aber das erste, was zählt ist, eine andere Einstellung zu haben und eine andere Leistung auf den Platz zu bringen.»

Die Leute wieder begeistern

Einen Präzedenzfall könnte Iacopetta heranziehen, um seinem Team Mut zu machen. 2019 verlor der FC Aarau die Barrage nach einem 4:0 im Hinspiel gegen Neuchâtel Xamax noch. Was damals ein Aarauer Drama war, könnte als kleiner Hoffnungsschimmer dienen. Zwar sagt Iacopetta, das sei ein ganz anderes Spiel gewesen. Aber es ist auch der Beweis, wie schnell das Momentum die Seite wechseln kann. Dafür muss der FC Aarau am Freitagabend aber mit ganz anderer Überzeugung auftreten als im lange Zeit verschlafenen Hinspiel.

«Wir haben uns das ganz anders vorgestellt», sagt Marco Thaler vor dem Rückspiel. «Trotzdem, ich als Routinier muss vorangehen und die Mannschaft wieder aufstellen. Am Freitag haben wir ein riesiges Highlight, das Stadion hier wird brennen und wir wollen die Leute wieder begeistern.»

Marco Thaler: «Am Freitag wird das Brügglifeld brennen» 29.05.2025

