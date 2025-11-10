  1. Privatkunden
Super League Abe vom FC Luzern für zwei Spiele gesperrt

SDA

10.11.2025 - 10:32

Taisei Abe (links) muss in der Super League zweimal aussetzen
Taisei Abe (links) muss in der Super League zweimal aussetzen
Keystone

Taisei Abe, Mittelfeldspieler beim FC Luzern, muss für zwei Super-League-Partien aussetzen. Der Japaner wird nach seinem Platzverweis am Samstag beim 2:3 gegen den FC Zürich gesperrt.

Keystone-SDA

10.11.2025, 10:32

10.11.2025, 10:35

Die Szene, die zur Roten Karte führte, hatte sich im Letzigrund in der 71. Minute zugetragen. Abe traf bei seinem Klärungsversuch im eigenen Strafraum Steven Zuber oberhalb des Knöchels. Die Folge war nicht nur der Platzverweis, sondern auch ein Penalty, den Markelo zum Anschlusstreffer zum 1:2 für den FCZ verwertete und damit die Wende einleitete.

Abe verpasst die Heimspiele gegen Servette am 22. November und gegen den FC Winterthur am 29. November.

Zürich – Luzern 3:2

Zürich – Luzern 3:2

Super League | 13. Runde | Saison 25/26

08.11.2025

Wie tickt YB-Goalie Marvin Keller? blue Sport hat den 23-Jährigen in Bern besucht und mit ihm über Fussball und Privates gesprochen.

09.11.2025

14.07.2023

