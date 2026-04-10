GC-Legende Amir Abrashi bleibt seinen Herzensverein über die laufende Saison hinaus erhalten Keystone

Captain Amir Abrashi bleibt den Grasshoppers eine weitere Saison erhalten. Der 36-jährige Mittelfeldspieler und der Schweizer Rekordmeister verlängern den Ende Juni auslaufenden Vertrag um ein Jahr.

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Wie GC-Sportchef Alain Sutter an einer Pressekonferenz sagte, müsse Abrashis Rolle noch definiert werden. «Wir sind sehr froh, dass sich Amir dazu entschieden hat, dabei zu bleiben – entweder als Spieler oder in einer anderen Funktion, das werden wir dann sehen.»

Für die Grasshoppers bestritt Abrashi seit 2010 283 Pflichtspiele – mehr als jeder andere Profi in der aktuellen Mannschaft, die sich in der Super League sechs Runden vor Schluss mitten im Abstiegskampf befindet.