Captain Amir Abrashi bleibt den Grasshoppers eine weitere Saison erhalten. Der 36-jährige Mittelfeldspieler und der Schweizer Rekordmeister verlängern den Ende Juni auslaufenden Vertrag um ein Jahr.
Wie GC-Sportchef Alain Sutter an einer Pressekonferenz sagte, müsse Abrashis Rolle noch definiert werden. «Wir sind sehr froh, dass sich Amir dazu entschieden hat, dabei zu bleiben – entweder als Spieler oder in einer anderen Funktion, das werden wir dann sehen.»
Für die Grasshoppers bestritt Abrashi seit 2010 283 Pflichtspiele – mehr als jeder andere Profi in der aktuellen Mannschaft, die sich in der Super League sechs Runden vor Schluss mitten im Abstiegskampf befindet.
Sa 11.04. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Winterthur - Grasshopper Club Zürich
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Event-Start in: 23h 30min 31sek