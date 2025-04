Abrashi kündigt seinen Nati-Rücktritt an: «Irgendwann ist genug» 10.04.2025

Nach 51 Länderspielen für Albanien ist Schluss: Amir Abrashi verrät im Fussball-Talk Heimspiel von blue Sport, dass er seine internationale Karriere schon bald offiziell beenden wird.

Offiziell ist es zwar noch nicht. Doch im Fussball-Talk Heimspiel auf die albanische Nationalmannschaft angesprochen, sagt Amir Abrashi: «Jetzt wird es schwierig. Ich muss bald den Rücktritt geben. Irgendwann ist gut, ich hatte 12 tolle Jahre und war an der EM nochmals dabei.»

Insgesamt 51 Mal läuft Abrashi in seiner Laufbahn für Albanien auf und erzielt im März 2019 in der EM-Quali gegen Andorra sein einziges Länderspieltor. Die Gespräche mit dem Verbandspräsidenten seien zwar noch ausstehend. «Aber es wird demnächst kommen, dass ich das offiziell mache. Das kann ich so offen sagen», so der 35-Jährige.

Mehmedi, der selbst 76 Mal für die Schweizer Nati aufgelaufen ist, legt seinem Jugendfreund derweil ein offizielles Statement ans Herz. «Amir hat immerhin über 50 Länderspiele gemacht für Albanien. Dann ist es schon angebracht, dass man das offiziell kommuniziert. Das ist anders als einer, der zwei oder drei Länderspiele hat», sagt der blue Sport Experte.

Heimspiel: Die ganze Sendung

Amir Abrashi – Kämpfer, Leader, Kultfigur Hoppers-Captain Amir Abrashi hält seinem Club die Treue – in guten wie in schlechten Zeiten. Mit Jugendfreund und Ex-FCZ-ler Admir Mehmedi, GC-Fan Roman Kilchsperger und Stefan Eggli spricht er über seine Karriere und die schwierige Situation bei GC. 10.04.2025

