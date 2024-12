Bleibt den Grasshoppers ein weiteres Jahr erhalten: Captain Amir Abrashi Keystone

Captain Amir Abrashi bleibt den Grasshoppers eine weitere Saison erhalten. Der 34-jährige Mittelfeldspieler und der Rekordmeister verlängern den Vertrag vorzeitig bis Sommer 2026.

SDA

Für die Grasshoppers lief Abrashi bisher 258 Mal auf – öfter als jeder andere Profi in der aktuellen Mannschaft, die in der Super League nach 17 Runden am Tabellenende liegt.

pavo, sda