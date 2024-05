Deshalb verweigert GC-Profi Momoh Startelf-Einsätze

Francis Momoh wird GC im Sommer wohl verlassen. Bild: Keystone

Stell dir vor, es ist Abstiegskampf und ein wichtiger Spieler verweigert plötzlich einen Startelfeinsatz. Genau das soll derzeit GC-Profi Francis Momoh tun. blue Sport sagt, was dahinter steckt.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen blue Sport erfuhr: GC-Stürmer Francis Momoh verweigerte zuletzt gegen Luzern einen Startelfeinsatz.

Offenbar will er so verhindern, dass sich sein Vertrag bei den Hoppers automatisch um ein Jahr verlängert.

Mal schauen, ob er heute Abend gegen Yverdon von Beginn aufläuft? Mehr anzeigen

Im Sommer 2019 wechselte Momoh vom nigerianischen Erstligisten Heartland FC zu GC. Zunächst vorwiegend in der U21 eingesetzt, hat er sich längst bei den Profis festgebissen. 73 Spiele hat Momoh für die 1. Mannschaft der Hoppers bestritten und dabei 11 Tore erzielt sowie 10 weitere vorbereitet.

Im Winter rankten sich dann Gerüchte um den gelernten Stürmer, ein Wechsel von GC zu Stadtrivale FCZ stand im Raum. Daraus wurde aber nichts, der 23-jährige Nigerianer trägt noch immer das GC-Shirt. Doch wie lange noch?

Momoh will automatische Vertragsverlängerung verhindern

Gegen Luzern stellte Marco Schällibaum seine Mannschaft im Vergleich zum 3:2-Sieg gegen Stade-Lausanne-Ouchy, dem ersten Vollerfolg nach neun sieglosen Spielen, nur auf zwei Positionen um. Maksim Paskotsi ersetzte den gelbgesperrten Kristers Tobers und Filipe de Carvalho spielte anstelle von Momoh. Letzterer wäre von Schällibaum aber gar nicht aus der Startelf rotiert worden.

Wie blue Sport erfuhr, soll Momoh letzten Freitag in Luzern seinen Startelfeinsatz schlichtweg verweigert haben. Und das mitten im Abstiegskampf. Der Grund: Momohs Vertrag bei GC hätte sich automatisch verlängert, wäre er von Beginn an aufgelaufen. Schliesslich wurde er in der 68. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt und stand beim späten Gegentor zum 1:1 auf dem Platz.

Man darf gespannt sein, ob Francis Momoh heute im Heimspiel gegen Yverdon von Beginn weg stürmen wird. Anpfiff ist um 20.30 Uhr – auf blue Sport bist du ab 20.00 Uhr live dabei.

Grasshopper Club Zürich - Yverdon Sport FC Di 14.05. 19:55 - 23:05 ∙ blue Sport Live ∙ Grasshopper Club Zürich - Yverdon Sport FC Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 5h 18min 15sek