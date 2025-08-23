Mehmedi: «Der FC Zürich muss sich die Frage stellen, welchen Weg er gehen will» 23.08.2025

Der FC Zürich taucht gegen Aufsteiger Thun 0:4. Admir Mehmedi wird nach dem glanzlosen Auftritt der Zürcher deutlich und kritisiert nebst der Defensivarbeit auch die Transferpolitik. Derweil lobt er die Berner Oberländer.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Admir Mehmedi ist wenig beeindruckt vom FC Zürich nach der 0:4-Niederlage gegen den FC Thun.

Bei zwei Treffern schaut die FCZ-Defensive nicht gut aus. «Es ist einfach schlecht verteidigt vom FCZ», so der blue Sport Experte.

Mehmedi spricht auch über die Transferpolitik der Zürcher. Dass man viele Spieler und Trainer aus dem Ausland hole, sei nicht förderlich für den Team-Spirit. Mehr anzeigen

Der FC Zürich zeigt gegen Thun einen uninspirierten Auftritt. Im Letzigrund verliert der FCZ gegen den Aufsteiger 0:4. In der Offensive fehlen die zündenden Ideen, in der Rückwärtsbewegung schaut das Team von Trainer Mitchell van der Gaag mehrfach ungenügend aus.

«Das ist ganz schlecht verteidigt vom FC Zürich», sagt Admir Mehmedi über den ersten Gegentreffer der Zürcher. Die Thuner hebeln die FCZ-Abwehr mit zwei Pässen aus und markieren in der 14. Minute den Führungstreffer. Selbst Thun-Akteur Ethan Meichtry ist nach dem Spiel der Meinung: Das ging zu einfach. Auch beim dritten Treffer machen die Zürcher keine gute Falle. «Ein Ball in die Tiefe und der Thuner läuft einfach durch. Es ist einfach schlecht verteidigt vom FCZ.»

Beim Aufsteiger spricht Mehmedi von einem erfrischenden Auftritt. Der FC Thun, sei sich nicht zu schade, einfachen Fussball zu spielen. «In Thun ist etwas entstanden. Das ist ehrliche Arbeit.» Bei den Stadtzürchern wählt er andere Worte: «Der Auftritt vom FC Zürich gibt mir zu Denken.»

Mehmedi beäugt Zürcher Transferpolitik kritisch

Nebst der Abwehrleistung kritisiert der blue Sport Experte die Transferpolitik der Zürcher. «Der FC Zürich muss sich die Frage stellen, welchen Weg er gehen will. Gefühlt bei jeder Transferperiode hat der FCZ einen Umbruch im Kader.» Auch in diesen Sommer habe der Klub sieben bis acht Spieler und einen Trainer aus dem Ausland geholt, die die Liga nicht kennen. «Das ist nicht förderlich für den Team-Spirit.»

Beim Spiel gegen den FC Thun habe Mehmedi die Energie beim FCZ gefehlt. «Der FC Zürich spricht immer von dieser positiven Entwicklung innerhalb des Klubs. Diese Entwicklung will man irgendwann auf dem Platz sehen. Letzte Saison haben sie ihre Ziele verfehlt, vorletzte Saison verpassten sie ebenfalls ein europäisches Turnier und diese Saison sind sie mit vier Punkten aus vier Spielen gestartet. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen beim FC Zürich.»

Fokus auf Defensivarbeit

Für die kommenden Trainings ist beim FC Zürich allem voran Defensivarbeit gefragt, meint Yanick Brecher. Der FCZ-Captain sagt bei blue Sport: «Wenn wir so viele Tore bekommen, wie gegen Thun, ist es schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Wie sie uns ausgekontert haben, war zu einfach.»

Nach vier Spielen steht der FCZ mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen da. Gegen den FC Winterthur bekommen die Zürcher am kommenden Samstag die Chance, einen Aufwärtstrend einzuläuten.

