Mehmedi und Forte kritisieren FCZ-Goalie-Politik 02.05.2026

Beim FC Zürich sorgt das ständige Wechselspiel im Tor für Unruhe: blue Sport Experte Admir Mehmedi kritisiert die Entscheide der Verantwortlichen scharf – und zeigt sich über die jüngste Kehrtwende «sprachlos».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim FC Zürich sorgen die Wechsel auf der Goalie-Position zwischen Yanick Brecher und Silas Huber für Unruhe.

Die blue Sport Experten Uli Forte und Admir Mehmedi kritisieren die Situation scharf, da ein Torhüter Vertrauen brauche und die Wechsel beide Keeper verunsichern.

Mehmedi zeigt sich über die erneute Degradierung von Captain Brecher irritiert und nennt das Vorgehen «unnötig und unverständlich». Auch das FCZ-Management nimmt er in die Pflicht. Mehr anzeigen

Zwischen den Pfosten herrscht beim FC Zürich diese Saison viel Bewegung. FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag setzt zu Beginn auf Yanick Brecher. Als der Holländer gemäss Insidern die langjährige Nummer 1 auf die Bank setzen will, wird er entlassen.

Nachfolger Dennis Hediger lässt Brecher zuerst weiterhin im Tor, ehe er im Februar U21-Nati-Goalie Silas Huber das Vertrauen gibt. Im April muss Hediger gehen, Interimstrainer Carlos Bernegger bringt wieder Brecher. Doch der 32-Jährige überzeugt nicht bei seinem Mini-Comeback – der Argentinier setzt am Samstag gegen Winterthur wieder auf den 20-jährigen Huber.

Uli Forte erinnert im blue Sport Studio daran, dass es beim FC Zürich unter Trainer Sami Hyypiä bei den Torhütern schon mal ähnlich zuging. Damals konnte sich der Finne weder auf Brecher noch auf Anthony Favre festlegen. «Am Schluss waren beide Goalies verunsichert», sagt Forte und erläutert, warum man bei der Goalie-Position nicht wie bei einem Feldspieler vorgehen könne.

«Da kann man mal einen Spieler früher rausnehmen oder gar nicht spielen lassen, wenn man etwa ein Zeichen setzen will, weil man vielleicht nicht zufrieden ist mit einem Spieler.» Die Torhüter-Position sei aber «sehr heikel». «Ein Goalie braucht hundertprozentiges Vertrauen von Team und Trainer – und sonst macht man dort eine Baustelle auf, die es überhaupt nicht braucht», hält Forte fest.

Mehmedi: «Völlig unnötig und unverständlich»

Mehmedi nimmt die bildliche Vorlage auf: «Man hat eine Baustelle aufgemacht und jetzt hat man zwei Baustellen», meint er und führt aus: «Man macht das generell nicht, aber schon gar nicht mit so einem verdienten Spieler wie Brecher.»

Silas Huber und Yanick Brecher duellieren sich um die Nummer 1 beim FCZ. IMAGO/blue Sport

Die Hediger-Entscheidung für Huber sei aus Überzeugung getroffen worden, das habe er absolut nachvollziehen können, so Mehmedi. Dann komme der Interims-Trainer und mache Brecher wieder zur Nummer 1, was viele nicht verstehen würden. «Mit viel Fantasie habe ich mir gedacht, es besteht wegen GC noch ein kleines Restrisiko und man will wieder auf einen Erfahrenen setzen», sagt der frühere FCZ-Profi.

«Jetzt die Rolle rückwärts, das macht mich ehrlich gesagt sprachlos – völlig unnötig und unverständlich», ärgert sich Mehmedi, der auch das «obere Management» kritisiert. «Spätestens dann muss man einem Interims-Trainer sagen: ‹Finger weg hier – das ist kein Tetris!›»

Speziell echauffiert sich Mehmedi, dass es mit Brecher einen Spieler treffe, der beim FCZ so viel geleistet habe und Captain sei. «Man muss sich auch mal in die Lage vom Brecher hineinversetzen. Ich weiss nicht, ob sein Wort in der Kabine noch irgendwie Gewicht hat», resümiert Mehmedi.