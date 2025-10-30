«Sein Einfluss ist so gross wie das Headset, das Vonlanthen trägt»

Admir Mehmedi, würdest du ein Jobangebot des FCZ in dieser Konstellation annehmen? 29.10.2025

Ein Spieleraufstand führt zum Trainerwechsel, der Sportchef macht das Trainerdiplom und im Klassiker setzt es eine Niederlage ab. Beim FC Zürich geht es drunter und drüber. blue Sport Experte Admir Mehmedi ordnet ein und verrät, ob er die FCZ-Trainerstelle momentan antreten würde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für den FC Zürich setzt es im Klassiker beim FC Basel am Mittwoch eine 0:2-Niederlage ab.

blue Sport Experte Admir Mehmedi ordnet die Situation der Zürcher ein und beantwortet die Frage, ob er selbst in der aktuellen Konstellation ein Angebot des FCZ annehmen würde.

Zudem verrät Mehmedi, dass er an eine Festanstellung von Interimstrainer Dennis Hediger glaubt. Mehr anzeigen

«Ich bin an den A-Diplomen dran, um mich aus- und weiterzubilden, nicht unbedingt um Trainer zu werden», schmunzelt Admir Mehmedi im Studio bei blue Sport auf die Frage, ob er den Cheftrainerposten beim FC Zürich in der aktuellen Konstellation annehmen würde.

Eine Antwort gibt's dann aber doch noch: «In dieser Konstellation, wo du permanent einen im Rücken hast, der die ganze Zeit drüberschaut, ist es natürlich schwierig», so Mehmedi. Gemeint ist Sportchef Milos Malenovic, der auch beim Klassiker in Basel wieder per Funk mit der Zürcher Seitenlinie verbunden ist. Ohne Erfolg. Der FCZ verliert im St. Jakob-Park 0:2 und fällt in der Super League auf den 9. Rang zurück.

«Sein Einfluss ist etwa so gross wie das Headset»

Noch vor dem Spiel ordnet Mehmedi die aktuelle Trainersituation bei den Zürchern ein. Der blue Sport Experte glaubt, dass Interimstrainer Hediger durchaus Chancen auf eine Festanstellung hat.

«Ich bin schon überzeugt, dass sie hoffen, dass Hediger diese Phase erfolgreich gestaltet, um dann aus der Ad-Interim-Lösung eine Festanstellung zu machen», glaubt Mehmedi, der die Situation mit jener von Ex-Trainer Ricardo Moniz vergleicht, der einen ähnlichen Weg zurücklegte.

Mehmedi: «Malenovic kennt Hediger und rückt somit näher an die Mannschaft» 29.10.2025

«Malenovic kennt Hediger. Somit rückt er auch näher an die Mannschaft heran», erklärt Mehmedi die Situation und witzelt: «Sein Einfluss ist etwa so gross wie das Headset, das Vonlanthen trägt.»

Das Headset von Johan Vonlanthen während des Spiels gegen den FC Basel. bild: screenshot

