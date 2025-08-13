  1. Privatkunden
GC-Sportchef will an Plan festhalten Alain Sutter: «Das ist jetzt die schwierigste Phase für uns»

Linus Hämmerli

13.8.2025

GC-Sportchef Sutter: «Das ist jetzt die schwierigste Phase für uns»

Rund ums Testspiel gegen Bayern München spricht GC-Sportchef Alain Sutter über den speziellen Tag, Transfergedanken und den Weg der Hoppers.

12.08.2025

GC ist mit einem Punkt aus drei Spielen in die neue Saison gestartet. Mit blue Sport spricht Sportchef Alain Sutter im Rahmen des Testspiels gegen Bayern München über die aktuelle Situation beim Rekordmeister.

Linus Hämmerli

13.08.2025, 14:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • GC verliert das Testspiel gegen Bayern München mit 1:2 und hinterlässt trotz Niederlage einen guten Eindruck.
  • Weniger rosig ist der Saisonstart der Hoppers aus punktemässiger Sicht. Aus drei Spielen resultierte in der Super League ein Zähler.
  • «Das ist jetzt die schwierigste Phase für uns. Wir haben eine klare Definition von unserem Weg und unserer Strategie», sagt GC-Sportchef Alain Sutter bei blue Sport.
Mehr anzeigen

Das Letzigrund ist am Dienstagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. «Ein riesengrosser Tag» für die Grasshoppers, wie GC-Sportchef Alain Sutter bei blue Sport vor dem Testkick gegen Bayern München sagt.

Für die Hoppers gehe es darum, Erfahrung zu sammeln – und das tun sie. Die Zürcher verkaufen sich gegen den deutschen Rekordmeister teuer und verlieren knapp mit 1:2.

GC geht eingeschlagenen Weg mit Überzeugung

Trotz der Niederlage setzt GC mit der Leistung gegen Bayern eine dezente Duftmarke nach dem harzigen Start in die Saison. Mit einem Punkt aus drei Spielen liegt GC zu Beginn der Super League auf dem 10. Platz.

«Das ist jetzt die schwierigste Phase für uns. Wir haben eine klare Definition von unserem Weg und unserer Strategie. Im Kader ist eine positive Grundstimmung, trotzdem machen wir bisher nur einen Punkt», sagt Sutter. In der jetzigen Situation gehe es darum, eine dicke Haut zu haben und den eingeschlagenen Weg mit Überzeugung zu gehen.

Nur noch punktuell auf dem Transfermarkt aktiv

Wird GC auf dem Transfermarkt nochmals aktiv? blue Sport Moderator Roman Kilchsperger will von Sutter wissen, ob Spieler mit Erfahrung und Qualität den Hoppers guttun würden. Der GC-Sportchef willigt ein, meint jedoch, dass man einen anderen Weg gehen und konsequent weitergehen wolle.

«Es wird nicht mehr viel Veränderungen geben», hält Sutter fest. Dennoch hält er Augen und Ohren offen und schlägt bei einem passenden Spieler zu. Insbesondere ein Linksfuss in der Innenverteidigung sei von Interesse der Hoppers.

Während es um GC im Transfermarkt eher ruhig bleiben dürfte, geht es auf dem Platz Schlag auf Schlag weiter. Am kommenden Samstag reisen die Zürcher für den Schweizer Cup nach Lachen/Altendorf. Eine Woche darauf empfängt GC den FC Winterthur zum Kantonsderby.

GC – Bayern München 1:2

Die Grasshoppers geben im Testspiel gegen Bayern München eine gute Figur ab, müssen sich am Ende aber knapp mit 1:2 geschlagen geben.

12.08.2025

