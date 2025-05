GC-Sportchef Alain Sutter: «Habe versucht, Gelassenheit reinzubringen» 10.05.2025

Alain Sutter spricht im Interview mit blue Sport ausführlich über seine neue Aufgabe bei den Grasshoppers und erklärt, wieso er sich nicht von den Emotionen leiten lassen will.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alain Sutter ist seit dieser Woche Sportchef bei den Grasshoppers und spricht im Interview mit blue Sport über seine neue Aufgabe.

Durch die aktuell angespannte Situation habe er in seinen ersten Tagen versucht, mehr Gelassenheit ins Team zu bringen. «In solchen Situationen ist es vielfach so, dass man zu viel will und sich dann verkrampft», so Sutter.

Als Herzensangelegenheit will Sutter den Wechsel zu GC aber nicht bezeichnen. Denn: «Es muss ein Job sein. Dass ich eine spezielle Verbindung habe zu diesem Klub, das ist normal. Trotzdem geht es um Professionalität.» Mehr anzeigen

Alain Sutter meldet sich zurück. Knapp eineinhalb Jahre nach seiner Zeit beim FC St.Gallen fasst Sutter nun beim Grasshopper Club Zürich eine neue Aufgabe und soll den Schweizer Rekordmeister als Sportchef wieder in die Spur führen. Die erste grosse Challenge: Den Abstieg in die Challenge League in den verbleibenden drei Runden irgendwie verhindern.

«Ich habe versucht, in dieser Situation eine gewisse Gelassenheit reinzubringen. So wie ich die Mannschaft und den Trainerstaff wahrgenommen habe, da hat man gesehen, wie viel Druck da ist», sagt Sutter im Interview mit blue Sport über seine ersten Tage in der neuen Rolle. «In solchen Situationen ist es vielfach so, dass man zu viel will und sich dann verkrampft.»

Eine Herkulesaufgabe

Der Fokus liegt auf dem Abstiegskampf, doch Sutter hat als Sportchef auch die Kaderplanung für die nächste Saison im Kopf. «Das läuft alles parallel. Das ist auch kein Problem», so Sutter. Der 57-Jährige betont aber: «Wir sind in einer kritischen Situation und es braucht die gesamte Energie. Die Mannschaft und der Trainerstaff fokussieren sich voll auf das, meine Rolle ist es, den Spagat zwischen beidem zu finden.»

Als Herzensangelegenheit will Sutter den Wechsel zu GC aber nicht bezeichnen. «Es ist ein Job. Es muss ein Job sein. Dass ich eine spezielle Verbindung habe zu diesem Klub, das ist normal. Trotzdem geht es um eine Professionalität, eine Arbeit – und das steht bei mir im Vordergrund, dass ich so viele richtige Entscheidungen treffe wie möglich, damit der Verein wieder ein Stück weit stabiler wird», erklärt der 62-fache Nationalspieler.

Das werde allerdings alles andere als einfach. «Ich weiss ganz genau, worauf ich mich eingelassen haben und was es braucht. Es wird eine Herkulesaufgabe», unterstreicht Sutter und fügt an: «Deshalb wäre es völlig fehl am Platz, wenn ich von den Emotionen geleitet wäre. Ich bin sehr fokussiert auf die Arbeit, die auf mich zukommt.»

Das sagt Alain Sutter nach der Derbypleite

GC-Sportchef Alain Sutter: «Die Jungs waren wie mit Bleiwesten unterwegs» 10.05.2025

Die Derby-Highlights

Zürich – GC 3:0 Credit Suisse Super League // 35. Runde // Saison 24/25 10.05.2025

Mehr zum neuen GC-Sportchef

Petric über Alain Sutter: «Ich traue ihm den Turnaround zu» Mladen Petric, der bei GC gross geworden ist, glaubt an die Qualitäten des neuen GC-Sportchefs Alain Sutter. 06.05.2025