FCL-Stanković: «Die grossen Fussstapfen waren nicht immer einfach» Dem Mittelfeldspieler des FC Luzern, Aleksandar Stanković, eilt sein Name voraus. Sein Vater ist in der ganzen Fussballwelt bekannt. Mit blue Sport spricht er darüber, wie er gelernt hat, damit umzugehen. 07.02.2025

Aleksandar Stankovic, Sohn des ehemaligen Inter- und Lazio-Spielers Dejan, etabliert sich als Stammspieler in den Reihen der Luzerner. Wir lernen den 19-Jährigen aus der Jugendmannschaft von Inter näher kennen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aleksandar Stankovic, der 2024 von Inter Mailand kam, wurde bei Luzern zum Stammspieler und schoss sein erstes Tor in der Super League.

Aufgewachsen in einer Fussballerfamilie, lernte er dank der Erfahrung und den Ratschlägen seines Vaters Dejan mit dem Druck des Nachnamens Stankovic umzugehen.

Der 19-Jährige schätzt die Intensität der Super League, die es ihm ermöglicht, sich sowohl körperlich als auch taktisch zu verbessern.

Sein Ziel ist es, sich jeden Tag zu verbessern, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren und eines Tages mit seinem Bruder Filip zu spielen, der derzeit Torhüter bei Venezia in der Serie A ist. Mehr anzeigen

Aleksandar Stankovic, der im Sommer 2024 aus der Jugend von Inter kam, ist dabei, sich in den Reihen der Luzerner einen Namen zu machen.

Seit dem 19. Oktober hat der Sohn des Künstlers (sein Vater ist der ehemalige Inter- und Lazio-Mittelfeldspieler Dejan Stankovic) keine einzige Minute der Spiele seiner Mannschaft verpasst. Im Herbst, gegen Yverdon, erzielte er zudem mit einem Freistoss sein erstes Tor in der höchsten Schweizer Liga (siehe Video unten).

Als Regisseur vor der Abwehr ist der 19-Jährige zu einer festen Grösse in seinem Team geworden, auf die Trainer Mario Frick nicht verzichten will. blue Sport hat ihn in einem exklusiven Interview näher kennengelernt.

Sie sind in einer Familie von Fussballern aufgewachsen, wie war das für Sie?

Aleksandar Stankovic: Seit meiner Kindheit war mein einziges Ziel der Fussball und der Traum, ein grosser Fussballer zu werden, in die Fussstapfen meines Vaters zu treten. Da ich der Jüngste in der Familie bin, habe ich immer meinen älteren Brüdern beim Spielen zugesehen, oder meinem Vater, ich habe immer im Umfeld des Fussballs gelebt und hatte, sagen wir mal, keine Wahl (lacht).

69. Minute: Stankovic verwandelt Freistoss direkt zum 1:2 26.10.2024

Was sind die positiven und negativen Seiten des Nachnamens Stankovic?

Es gibt sicherlich viele positive Seiten (aber ich betrachte immer die positive Seite der Dinge!), wie zum Beispiel, dass man viele Ratschläge erhält, schnell lernt und wächst und vielleicht Fehler vermeidet.

Auf der negativen Seite hingegen hängt die Last eines bedeutenden Nachnamens auf den Schultern, die dazu führt, dass viel geredet wird, aber letztendlich muss man auch mit diesem Aspekt gut umgehen können. Es ist Teil des Weges, bestimmte Aspekte zu ignorieren und zu wissen, dass die Leute dich nach deinem Nachnamen beurteilen und denken, dass alles viel einfacher ist, aber das ist eine Frage der Gewohnheit. Ich habe schon als Kind gelernt, mit diesen Dingen umzugehen.

Es war vielleicht schwierig, als ich klein war, denn im Fussballumfeld gibt es viele Kommentare von aussen. Als ich erwachsen wurde, habe ich jedoch erkannt, dass man alleine auf den Platz geht.

Welchen Ratschlag hat Ihnen Ihr Vater gegeben, den Sie für besonders wichtig halten?

Er sagt mir immer, was ich falsch mache, er hält sich nie zurück. Natürlich unterstützt er mich, aber er konzentriert sich hauptsächlich auf die Dinge, die ich verbessern kann. Immer wenn wir über Fussball sprechen, sagt er mir, dass ich auf dem Platz immer alles für das Trikot geben muss, das ich trage, und dass es mir nie an Einstellung fehlen darf.

Auf diese Weise kommen die Dinge von ganz allein. Die Einstellung ist wichtig, man muss das Trikot ehren.

Sie sind der dritte Spieler, der in den letzten Jahren von Inter in die Super League gewechselt ist. Gnonto, Zanotti und jetzt Sie, ist das ein Zufall?

Ich weiss es nicht, ich habe diese Entscheidung im letzten Sommer in Gesprächen mit dem Manager und dem Trainer getroffen, es war eine einfache Entscheidung. Ich habe nur ein paar Tage gebraucht, ich mochte ihr Projekt, ich habe ihnen sehr vertraut, und jetzt hat sich meine Entscheidung als richtig erwiesen.

Hatten Sie vor Ihrer Entscheidung Kontakt zu Spielern, die in der Schweizer Liga gespielt haben, oder haben Sie einen Sprung ins Ungewisse gemacht?

Ich stehe Dimarco (aktueller Mittelfeldspieler von Inter, Anm. d. Red.) sehr nahe, also habe ich mit ihm gesprochen, da er früher für Sion gespielt hat. Er sagte mir, dass es für meine Entwicklung wichtig wäre, Italien zu verlassen, um mich in einem anderen Umfeld, in einem anderen Fussball zu versuchen.

Ich habe also auf seinen Rat gehört, aber ich habe auch auf mich selbst und meine Agenten gehört, und schliesslich habe ich mich entschieden.

Was wussten Sie über den Schweizer Fussball, bevor Sie nach Luzern kamen?

Um ehrlich zu sein, nicht so viel. Als ich kurz davor war, bei Luzern zu unterschreiben, habe ich angefangen, die Liga ein bisschen zu verfolgen, um mich zu informieren. Aber seit ich hier bin, muss ich sagen, dass ich das Umfeld sehr mag. Auch hier in Luzern leben die Leute für den Fussball.

Und wie beurteilen Sie die Super League nach mehr als 20 Spielen?

Es ist eine sehr intensive Liga, sehr stark, es gibt sehr gute Spieler, man spielt guten Fussball, sehr physisch, und taktisch gefällt es mir auch sehr gut.

Aleksandar Stankovic (links) im Zweikampf mit Xherdan Shaqiri. Keystone

Sie sind ein technisch versierter Spieler. Jetzt, wo Sie in einer sehr physischen Liga spielen, gibt Ihnen das die Möglichkeit, gewisse Aspekte Ihres Spiels zu verbessern?

Ich mag es sehr, den Ball zwischen meinen Füssen zu haben und das Spiel zu kontrollieren, natürlich mit Hilfe meiner Mitspieler, die mir alles erleichtern. Auf körperlicher Ebene wird man von Tag zu Tag besser, man gewöhnt sich an den Körperkontakt, und dann kommen die Dinge im Spiel richtig zur Geltung.

Sie sind von Mailand nach Luzern gekommen, wie haben Sie die ersten Monate im Ausland erlebt?

Von Tag eins an wurde ich mit offenen Armen empfangen. Sowohl von meinen Mannschaftskameraden als auch vom Trainer, der Mannschaft und dem Präsidenten. Alle, die in diesem Verein arbeiten, haben mir vom ersten Tag an das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein. Sie haben mich wirklich gut aufgenommen, und nach ein paar Wochen war ich schon vertraut, ich fühlte mich praktisch wie zu Hause.

Was gefällt Ihnen bisher am besten an dieser Erfahrung ausserhalb Italiens?

Diese grossartigen Menschen kennenzulernen. Ich bin sehr froh, mit ihnen das Spielfeld, die Umkleidekabine und einen Teil meines täglichen Lebens zu teilen. Ich habe einige wirklich tolle Leute auf und neben dem Platz kennengelernt, ich bin sehr glücklich.

Dann ist Luzern wirklich schön, die Umgebung ist auch sehr schön. Ich mag die Stadt auch, weil sie für den Fussball lebt. Die Leute geben einem das Gefühl, einer von ihnen zu sein, und das ist für mich sehr wichtig.

Was hat Sie am neuen Umfeld in der Schweiz überrascht?

Nichts Besonderes. Vielleicht die Fans, denn wenn man aus der Primavera-Liga kommt und in der Jugendakademie spielt, gibt es keine. Diese Fans sowohl zu Hause als auch auswärts zu erleben, ist etwas ganz Besonderes, als wären sie der zwölfte Mann auf dem Platz.

Jetzt, wo Sie sich einen Stammplatz in deiner neuen Mannschaft erkämpft haben, was ist Ihr Ziel für diese Saison?

Mein Ziel ist es, wie ich immer sage, jeden Tag mein Bestes zu geben und mich in jedem Aspekt meines Spiels zu verbessern. Ich will weiter spielen und mein Bestes für die Mannschaft geben.

Und für die Zukunft?

Ich mache nie Pläne für die Zukunft, ich denke immer nur an die Gegenwart, daran, mich ständig zu verbessern und bis zum Ende der Saison eine Siegermentalität zu haben. Die Zukunft kennt dann nur Gott.

Sie haben sich einen Platz in der Luzerner Mannschaft erkämpft, während Ihr Bruder Filip die gleiche Erfahrung in der Serie A bei Venezia macht. Was ist Ihr Geheimnis?

Imago Filip Stankovic, der Bruder von Aleksandar, ist derzeit Stammtorhüter bei Venezia in der Serie A.

Es gibt kein Geheimnis (lacht). Es ist einfach die Leidenschaft und Liebe zum Fussball. Ich freue mich sehr für meinen Bruder, er macht sich sehr gut, er zeigt tolle Leistungen in der Serie A, wir müssen so weitermachen.

Er ist Torhüter und Sie sind ein Feldspieler, tauschen Sie Tipps aus?

Nein, als Torhüter kann er nur sehr wenige Ratschläge geben, genauso wie ich ihm nur sehr wenige geben kann. Aber wir reden miteinander, wir ermutigen uns gegenseitig vor jedem Spiel. Es ist schön, einen Bruder zu haben, der Fussball spielt. Und eines Tages, wer weiss? Zusammenzuspielen, wäre ein Traum.