Schweizer geht zum Schnäppchenpreis Alessandro Vogts Bundesliga-Wechsel so gut wie fix

Björn Lindroos

3.3.2026

Alessandro Vogt geht kommende Saison für Hoffenheim auf Torejagd.
Alessandro Vogt geht kommende Saison für Hoffenheim auf Torejagd.
sda

Die Super League verliert einen ihrer besten Stürmer. Alessandro Vogt steht kurz vor der Unterschrift bei Bundesligist Hoffenheim. Bitter für St. Gallen: Die Espen verlieren ihren Topscorer offenbar weit unter seinem Wert.

Björn Lindroos

03.03.2026, 11:43

03.03.2026, 11:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Alessandro Vogt wechselt laut Transferexperte Florian Plettenberg für rund 2,7 Millionen Euro von St. Gallen zu Hoffenheim. 
  • Damit verlieren die Espen ihren Stürmer für eine Summe, die weit unter seinem aktuellen Marktwert liegt.
  • Mit Hoffenheim könnte Vogt in der kommenden Saison womöglich in der Champions League spielen.
Mehr anzeigen

Was sich schon länger abgezeichnet hat, soll nun fix sein. Alessandro Vogt (21) wechselt im kommenden Sommer von St. Gallen zu Hoffenheim in die Bundesliga. Dies vermeldet Sky-Experte Florian Plettenberg am Montagabend.

Demnach soll der Klub aus Sinsheim die Ausstiegsklausel in Vogts Vertrag gezogen haben. Die Espen bekommen für den Stürmer umgerechnet rund 2,5 Millionen Schweizer Franken. Die Klubs haben sich bereits geeinigt, einzig Vogts Unterschrift steht noch aus. Der gebürtige Aargauer soll beim Bundesliga-Klub bis 2031 unterschreiben.

«Weit unter seinem Wert»

Hoffenheim macht damit ein Schnäppchen. Vogts Marktwert wird auf rund sechs Millionen Euro geschätzt. Transfer-Experte Rudy Galetti schreibt auf X: «Ein Top-Deal für Hoffenheim, während St. Gallen seinen besten Stürmer für einen Preis weit unter seinem Wert verliert.»

Vogt wechselte im Januar 2023 von Wohlen in die Ostschweiz und absolvierte seither 33 Spiele für die erste Mannschaft des FCSG. In der laufenden Saison avancierte er zu einem der besten Stürmer der Super League, in 26 Liga-Spielen erzielte er bereits 14 Tore.

Bei Hoffenheim könnte der U21-Natispieler kommende Saison Champions League spielen. Die Kraichgauer spielen bisher eine starke Saison und liegen zehn Runden vor Schluss auf dem dritten Tabellenrang.

