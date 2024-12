Alex Frei über YB: «Es gibt auch noch den ein oder anderen Bundesliga-Trainer» Alex Frei spricht in der Sendung Sport kompakt bei blue Sport über die Trainerfrage bei den Berner Young Boys. 17.12.2024

Die Trainerfrage bei YB geht nach Ende der Vorrunde in die letzte Woche – so heisst es zumindest. blue Fussball-Experte Alex Frei stellt bei «Sport kompakt» einen interessanten Kandidaten für den Posten in den Raum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bleibt er oder bleibt er nicht? Die grosse Trainerfrage bei den Berner Young Boys soll gemäss Christoph Spycher in dieser Woche beantwortet werden.

Am Dienstag ist weiterhin unklar, ob es zu einem Trainerwechsel bei YB kommen wird.

Als möglichen Kandidaten nennt blue Fussball-Experte Alex Frei in der Sendung Sport kompakt einen interessanten Namen: Ex-Hoffenheim- und Stuttgart-Trainer Pellegrino Matarazzo. Mehr anzeigen

«Wir wissen, was wir an Joël Magnin haben. Er hat die Mannschaft stabilisiert und macht einen guten Job. Wir werden in den nächsten Tagen sehen», sagt YB-Boss Christoph Spycher am Wochenende bei blue Sport.

Trotz mehrfacher Nachfrage lässt sich der 46-Jährige keine definitive Antwort entlocken. «Magnin ist ein absoluter Fachmann, der einen guten Job macht. Das ist für uns eine gute Ausgangslage. Wir werden etwas verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt.»

Bislang hat man noch nichts vom Meister gehört – was den Spekulationen um den Trainerjob in Bern natürlich keinen Abbruch tut. Zu den gehandelten Namen gehören unter anderem Yakins Nati-Assistent Giorgio Contini, FCZ-Meistertrainer André Breitenreiter oder auch Ex-Servette-Trainer Alain Geiger.

Ein Trainerkandidat aus der Bundesliga?

blue Fussball-Experte Alex Frei glaubt derweil nicht an einen Verbleib von Magnin als Cheftrainer in Bern. «Er hat sie relativ gut wieder in die Spur zurückgebracht. Aber ich glaube, dass er sich am Schluss wohler fühlt, wenn er nicht im Rampenlicht steht», so Frei in der Sendung Sport kompakt bei blue Sport.

Dann wirft der Ex-Nati-Star noch einen weiteren Namen in den Ring. «Es gibt auch noch den einen oder anderen Bundesliga-Trainer», sagt Frei (siehe Video oben) und gibt zu bedenken: «Matarazzo ist auch auf dem Markt, der hat mit Hoffenheim und Stuttgart gearbeitet. Das kann durchaus auch eine Möglichkeit sein.»

Der US-Amerikaner stand bis Mitte November bei der TSG Hoffenheim an der Seitenlinie (67 Partien, Punkteschnitt: 1,28). Zuvor hatte er von 2019 bis 2022 den VfB Stuttgart trainiert (100 Partien, Punkteschnitt: 1,22).

